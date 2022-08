Javiera Toro se convirtió en nuevo fichaje del UDG Tenerife de la Primera Iberdrola en España mientras estaba jugando la Copa América Femenina 2022 con la Roja femenina. La Toco dejó el Sevilla en mayo pasado y firmó contrato por toda la temporada 22/23 con el elenco tinerfeño, con posibilidades de extenderlo un año más.

Pero el paso por el torneo continental con la selección provocó que la tocopillana tuviera apenas tres días de descanso antes de reportar con su nuevo club. Sin embargo, a ella no le complica. "Es nuestro trabajo. Con la selección siempre tendré disponibilidad, aunque pierda vacaciones. Representar a tu país es un orgullo máximo, así que la disposición siempre está y ya luego aquí, soy nuevo fichaje", expresó.

En conversación con el programa Buenos Días Canarias, de TVCanaria, Toro señaló que está feliz de estar en "mi nuevo club, mi nueva casa, así que a trabajar, porque tenemos grandes desafíos por delante. (Con La Roja) quedamos en el repechaje. En febrero tenemos partidos para definir si clasificamos al mundial o no, pero esperamos que sí".

"Me genera mucha ilusión esta temporada. Creo que tenemos un buen grupo y grandes desafíos, porque el equipo hizo una gran campaña anteriormente. Quiero aportar con mi juego, defender esta camiseta y aportar a los objetivos que quiere el club y que queremos todas", añadió.

Además, Toro comparó las ligas chilena y española y aseguró que la europea está muchos escalones por delante de la nacional. "Hoy en España la liga es súper competitiva, es una de las mejores que hay. Los clubes han crecido mucho en apoyo e infraestructura, en todo lo que se entrega a las deportistas", manifestó.

"El Granadilla lleva muchos años peleando en la parte alta y eso es un mérito muy grande por el trabajo que se hace aquí. Yo lo veo como un club que me va a potenciar, en mi carrera como futbolista. Me va a ayudar a crecer y espero yo ayudarlos a ellos a seguir creciendo también. En el club tengo este año y el próximo y esperamos que se dé (la renovación)", agregó.

"Chile está en proceso de profesionalización, todavía falta un montón pero hemos avanzado con diferentes instituciones. Colo Colo es uno de los equipos que siempre ha apostado por el fútbol femenino y fue mi último club antes de llegar a España. La diferencia entre las ligas es un poco la infraestructura, las herramientas, la formación también. Aquí en España se empieza desde muy jóvenes y en Chile aún hay carencias en ese sentido. Esperemos eso mejore con lo que vamos haciendo nosotras, la selección, a nivel internacional", apuntó respecto al Campeonato Femenino Caja Los Andes.

"Soy una guerrera"

Lo que más le gustó a Javiera Toro de llegar al Granadilla Tenerife es la garra con que juega el equipo. "Me gusta mucho la alegría con que se trabaja aquí, la familia que se arma y los valores que representa este club. Luchar, que las cosas no son fáciles, y eso es algo que también me caracteriza a mí. Vengo de Chile, de una ciudad que tiene muy pocas oportunidades y siempre me ha costado ir por mis sueños. Creo que este equipo es de guerreras y yo me considero una, así que creo que estoy en el lugar en que debo estar", expresó.

Pero, ¿por qué una guerrera? Por su hijo Liam, que tiene 8 años y quien vive en Chile, con su mamá. "Fui madre a los 16 años y a esa edad es muy difícil de compatibilizarlo con el fútbol, más en una liga que no es profesional, que no tiene un respaldo con contratos. Fue muy difícil ser madre joven, porque genera que la gente comente. Pero bien, salí adelante. Mi hijo es mi motivación y mis sueños. Yo soñaba con ser futbolista profesional y lo soy, represento a mi país y hoy en día estoy aquí, en este gran club, y quiero seguir soñando", detalló Toro.

"Mi hijo vive con mis padres, él está muy orgulloso de que su madre sea futbolista y yo muy feliz por él, con ganas de verlo, pero es parte de lo que hacemos nosotras. Nos contactamos por videollamada con mi hijo y lo llevamos bastante bien. El amor que tiene una madre con su hijo es enorme y le gana a todo. En diciembre espero cumplir con traer a mi niño (a Tenerife)", cerró la defensora.

El debut oficial de Toro será el fin de semana del 10 y 11 de septiembre, cuando comience la temporada 2022/23 de la Primera Iberdrola. Antes estarán disputando amistosos de pretemporada junto al elenco tinerfeño.