Javiera Moreno, vicepresidenta de Anjuff y la profesionalización del fútbol femenino: "No basta solo con los contratos"

El pasado sábado 9 de abril apareció oficialmente en el Diario Oficial la ley Nº21.436 que exige la celebración de un contrato entre las SADP y las futbolistas que sean parte del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol. A contar del 9 de octubre la legislación entrará en vigencia y los clubes tienen un año a contar de ese día para contratar al 50% de sus jugadoras.

En entrevista con RedGol, Javiera Moreno, vicepresidenta de la ANJUFF, explicó que "la promulgación de esta ley es muy importante para nosotras. A nivel personal creo que todas las jugadoras y directoras de Anjuff tienen su historia con el fútbol y las dificultades que ha traído el ser mujer y tratar de jugarlo profesionalmente. El soñar con serlo".

"La promulgación de esta ley llega a reivindicar años de lucha, mucha emoción y orgullo. Aunque nosotras seamos representantes y estemos institucionalmente presentes, la lucha de las jugadoras que tienen día a día en los clubes, en la precarización de su realidad en lo que conlleva ser futbolistas. Sabemos que hay un trabajo y una repercusión muy grande con esto que logramos, así que hay mucha emoción y orgullo. Creemos que esto va a impactar muy positivamente en el fútbol en general y en la sociedad que queremos construir con el deporte femenino", agregó.

Alexandra Benado, la actual ministra del Deporte, fue futbolista durante largos años y es una de las tres personas que firmaron esta nueva ley, junto al presidente de la República Gabriel Boric, y a la ministra de la Mujer Antonia Orellana, en un evento que se celebró en el estadio Municipal de La Pintana.

Según Moreno, "tiene mucho significado porque esta ministra es ex futbolista, es súper conocida dentro del directorio y en el mundo del fútbol. Es histórica capitana de la selección chilena además, entonces claramente eso conlleva una cercanía enorme. Se agradece y tiene mucho significado lo que otras instituciones han hecho en estos años de trabajo, que quizás no están tan ligadas al fútbol, pero que aportaron en las mesas de trabajo con el gobierno, con el Mindep y el gobierno anterior".

"En ese sentido, entendemos que este es un empuje desde varias aristas y eso para nosotras tiene un significado enorme. Creemos que desde que comenzó la discusión hasta ahora, que se promulgó la ley, hubo un avance enorme en cuanto al recibimiento en todos los lugares donde asistimos. La Cámara de Diputados, el Senado, institucional en el gobierno o la ANFP. Poder generar este cambio cultural y coronarlo con la promulgación de la ley, y con la ministra ex futbolista, es tremendo", destacó la vicepresidenta de Anjuff.

Por otra parte, desde la Asociación pretenden ser una de las partes que se dedicarán a fiscalizar el cumplimiento de la ley, y su idea es apoyar a las instituciones que deban hacerlo como han hecho en el pasado: ANFP, Ministerio del Deporte, etc.

"Siempre hay un rol fiscalizador de la Anjuff, que acompaña a las jugadoras afiliadas, pero también queremos que se apoyen desde distintas aristas. Que esto sea ley implica que desde el Estado tiene que fiscalizarse y nosotros siempre vamos a estar acompañando, como ya ha hecho el Sifup y como también intentamos trabajar a la par con los clubes y la ANFP siempre desde el aporte", señaló Moreno.

Sin embargo, para la ex capitana de Universidad Católica "el fútbol no se profesionaliza solo con los contratos, hay un mundo de otras cosas y creemos que para hacer un mejor fútbol hay que trabajar en varias otras áreas también. Hay muchas cosas que no se están cumpliendo y entendemos que quizás habrá varios clubes que van a estar reticentes para aplicarlo de la forma en que nosotras esperamos. Hay que hacer un diagnóstico cuando se empiece a aplicar y empezar a trabajar desde ya en esto para que pueda aplicarse de la mejor forma posible, que es lo que está en la intención de la ley".

La idea de la Anjuff es que, en caso de que haya falencias en el cumplimiento de la ley, las jugadoras denuncien ante ellas cualquier irregularidad para poder ayudar y exigir. "Obviamente como Anjuff tenemos la intención de estar cerca, porque desde las bases de nuestra constitución emerge la necesidad de estar siempre fiscalizando la aplicación de las bases y la realidad de los clubes, que no se estaba realizando como debiese. Fiscalizamos a través de las mismas jugadoras que se acercan y nos mencionan la realidad de sus clubes", añadió Javiera Moreno.

¿Cómo lo harán? "Tenemos proyectos de estar haciendo estas visitas, pero también hay órganos fiscalizadores que son los que corresponden, así que no hay que dejarle esta labor cien por ciento a la Anjuff. Ahora esto también pasará por la Inspección del Trabajo, como cualquier trabajo remunerado y profesional", detalló.

"La ANFP también tiene que hacer lo mismo porque es la federación de los clubes, y los clubes también tienen que tener la intención de cumplirlo. Hay un rol que estará mucho más cerca en función de lo que nos dicen las jugadoras, las giras que esperamos que sean más logrables ahora que la pandemia está más calmada", según ella.

No obstante, y a pesar de que en la actualidad hay instituciones que no quieren pagar sueldos ni contratar jugadoras, para la Anjuff ellos son parte del problema. "Siempre van a haber clubes que quizás no estarán de acuerdo y que les va a costar más aplicar la ley, y también es parte de la decisión y la evaluación de cómo tendrá que ser la liga; quizás contar con menos equipos", manifestó Moreno.

"Nos interesa que los clubes que trabajen quieran desarrollar su categoría de mujeres, y en ese sentido implican ciertos estándares que esperamos que, aunque son exigentes y quizás haga que varios se bajen por no poder cumplir con esos estándares, podamos ayudar a nivelar hacia arriba. Hay que ver qué pasa con el resto, claramente ofrecer alternativas para el desarrollo de lo que puede ser na liga más amateur y que pueda servir como semillero", indicó la vicepresidenta de la Anjuff.

De todos modos, la intención es que más temprano que tarde haya una profesionalización total y en todo ámbito, cueste lo que cueste. "Queremos que el fútbol profesional tenga ciertos estándares de acuerdo a los esfuerzos que hacen las jugadoras. Cuando buscan estos resquicios legales tenemos la preparación de nuestro equipo legal que estará dispuesto a ayudar a las jugadoras; contamos también con el equipo de Ministerio del Deporte y de su división jurídica. En ese sentido hay un trabajo institucional y transversal que ayudará a que, más que letra muerta, haya una aplicabilidad firme y que no se escape a lo que hagan malintencionadamente los clubes que no quieren desarrollar el fútbol femenino", cerró Javiera Moreno.