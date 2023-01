Fue a principios de noviembre, justo antes de terminar la fase regular del Campeonato Femenino 2022, que las jugadoras de Fernández Vial publicaron su primer comunicado, en el que revelaban una serie de malos tratos e irregularidades de parte del club, que no pagaba sus sueldos desde hace tiempo y tenía a varias jugadoras sin vivienda.

Dos meses después, miembros del plantel aurinegro revelaron que las condiciones no han mejorado en este periodo y que el club todavía les adeuda los pagos, desde noviembre pasado, y que no han habido comunicaciones entre ambas partes para ponerse al día. Las jugadoras se sienten abandonadas.

En conversación con Contragolpe, una jugadora que pidió mantener en reserva su identidad explicó que la mayoría de las futbolistas aún no pueden firmar su finiquito que las libera como trabajadoras. En consecuencia, el club tiene retenidos sus pases, lo que les impide negociar con otros clubes para el futuro.

"Se han incumplido los contratos y no podemos firmar el finiquito porque no nos han pagado. Tampoco hemos podido finalizar nada con el club ni tampoco negociar con otros clubes porque el pago sigue pendiente", detalló la jugadora.

Esta misma futbolista afirmó que "estamos con no pagos de sueldo; nos deben el mes de noviembre, el proporcional de diciembre y unos bonos. Aparte deben varios meses de pensión”. En palabras simples, sin pagar las pensiones todas las futbolistas que no son de Concepción están retenidas en sus viviendas hasta que cancelen la deuda.

Además, desde hace varias semanas no consiguen contactar con la directiva de Fernández Vial, por lo que no tienen claridad sobre cuándo les pagarán los salarios adeudados. "Estamos con la incertidumbre porque no tenemos fecha de pago, no se han contactado con nosotras, no hay respuestas y estamos a la deriva", destacó la jugadora.