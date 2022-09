Después de casi tres lustros como jugadora de Colo Colo Femenino, 14 años e igual cantidad de títulos, Nathalie Quezada dejó la institución a principios del 2021. Semanas más tarde fichó con Deportes Puerto Montt y actualmente está en Palestino, tras casi un año sin jugar al fútbol.

Tener la cifra exacta es difícil, ya que el futfem en Chile tiene varias áreas grises y las estadísticas no están claras, pero decir que Quezada es la máxima goleadora histórica de la institución no es una exageración. Los cálculos de los expertos le dan cerca de 300 anotaciones con la camiseta del Cacique.

Ni siquiera ella tiene claros cuántos tantos anotó en esos 14 años. "Yo no he contado cuántos. Siempre me preguntan cuántos y les digo que más de 250 goles, por los años que estuve en la institución. Pero si me preguntas cuántos son, la verdad es que no sé", reveló en conversación con RedGol.

Por esa razón, su salida de Colo Colo no fue fácil. Nathy confesó que "fue un golpe duro. Fue el dolor más grande que yo he sentido futbolísticamente. La manera en que me sacaron fue una que yo no quería, porque me sacaron con una llamada telefónica y llevaba 14-15 años jugando en la institución".

"Yo esperaba otra forma de decirme ‘¿sabes qué? No vamos a contar contigo este año’, pero bueno. Para mí Colo Colo es lo más grande de mi carrera, pero ahora estoy en Palestino y quiero ver si puedo dejar mi nombre bien puesto aquí", agregó la goleadora.

Su primer partido con la camiseta de las Hijas del Temporal fue, precisamente, contra las albas en el estadio Monumental. El club le hizo un pasillo de aplausos y le regaló su camiseta enmarcada. Hoy es uno de los recuerdos que Quezada guarda con más amor de su paso por el elenco de Macul.

"Siempre agradecida de la institución y de lo vivido con ellos. Fui campeona de la Libertadores y para mí fue un sueño. Lo que se vivió ese día… yo soy muy de sentir el fútbol y la noche anterior casi no dormí, sabía que jugaba con mi ex equipo, pero estuvo bien. El homenaje que me hicieron lo guardo en lo más bonito", destacó.

Actualmente Quezada se mantiene pendiente de sus excompañeras. "Solo deseo que les vaya bien, yo sigo sus partidos y siempre les deseo lo mejor a las niñas y al cuerpo técnico. Las sigo, cada vez que hacen las cosas bien se los digo y estoy muy contenta por ellas y por donde están ahora", añadio.

El 25 de noviembre del 2022 se cumplirán 10 años desde que el Cacique consiguió la Libertadores Femenina, la única que tiene Chile. El Club Social y Deportivo Colo Colo prometió que obsequiarían asientos vitalicios en el estadio Monumental a las jugadoras que ganaron el certamen, dentro de las que se encuentra la misma Nathy o la estrella Christiane Endler.

"Sería bonito y bueno para lo que es el fútbol femenino en la institución. Somos el primer equipo femenino que tiene la Libertadores y sería hermoso tener un homenaje después de 10 años. Hay que esperar que se cumpla; lo de los asientos yo lo escuché cuando vine a jugar por Puerto Montt contra Colo Colo y me habían dicho que las campeonas de la Libertadores vamos a tener un asiento en el estadio. Esperemos se cumpla", cerró.