El domingo 12 de septiembre terminó la fase regular del Campeonato Femenino del 2021, y el sábado 27 de agosto del 2022 comenzó la segunda rueda del certamen actual. Fueron 349 días en que Nathalie Quezada, una de las jugadoras más históricas del futfem nacional, estuvo sin club y cerca del retiro.

Hace casi un año la delantera jugó su último partido con Deportes Puerto Montt y hace cinco días fue presentada oficialmente por Palestino, club con el que debutó horas más tarde frente a Universidad de Concepción. En conversación con RedGol, Nathy explicó cómo han sido sus primeras semanas como baisana.

"Estoy súper contenta, me han recibido súper bien las chicas y el profe. Como dije anteriormente, el profe Claudio (Quintiliani) me había querido traer muchos años atrás y le había fallado. Hoy me dio la oportunidad de demostrarle que sí soy un aporte para el equipo. Me tiene muy contenta y muy feliz", detalló.

El retiro definitivo del fútbol fue tema para Quezada. "Estuvo en mi mente retirarme. No era que no tuviera las ganas, pero estaba un poquito desencantada por lo que había vivido en Puerto Montt, pero ahora estoy feliz. Fue mi primer partido después de casi un año, estaba nerviosísima. Sé que soy mayor pero los nervios siempre están. Y siempre digo que el día que no sienta nervios, es porque el fútbol no me está haciendo feliz. Intenté hacerlo lo mejor posible pero los nervios me jugaron un poco en contra; ahora viene un partido importante y hay que pensar en eso", confesó.

Sus metas futbolísticas, ahora que volvió a la competencia, están claras. "Llevo poquito jugando así que quiero ponerme a punto para poder ser opción del profe para el otro año. Volver a estar dentro de las goleadoras del campeonato y hacer las cosas bien, además de volver a estar en mi peso ideal para poder ser opción el día de mañana en la Selección. A ver si puede ser un añito más, si Dios quiere", agregó Nathy.

Su paso por Deportes Puerto Montt no fue el mejor. "Fue un año, como puse en mis redes sociales, de altos y bajos, de aprendizaje. Viví cosas que acá en Santiago no se ven. El fútbol de allá es totalmente diferente al de acá, pero quería apostar por algo diferente; me fui para allá para poder tener una experiencia nueva, no quería que fuera todo Santiago, pero no fue la que yo esperaba", comienza.

"De todo lo vivido se va aprendiendo y me quedo con el cuerpo técnico, con el profe Seba (Hernández) que hasta el último minuto fue quien más me quería en la institución. Ya di vuelta la página, ahora estoy en Palestino y ese es mi futuro, quiero hacer las cosas bien acá", destacó la goleadora.

De todos modos, la idea de Quezada es quedarse en el club hasta fines del 2023. "Vengo recién llegando, quiero ponerme a punto y ser opción para el otro año porque llegué solo por este. Pero estoy contenta con mis compañeras, me siento cómoda y feliz jugando con ellas. Si puedo estar el otro año también, yo feliz. Las niñas están felices conmigo y solo espero dar resultados dentro de la cancha", manifestó.

"El primer partido estuve súper nerviosa. Tuve cerca de cuatro o cinco opciones de hacer gol pero estaba tan nerviosa que me jugó un poquito en contra. Pero ahora viene un partido importante y espero poder marcar y darle una alegría a Palestino. Los nervios bajan y vamos a tener al público a nuestro favor, porque la gente de Palestino siempre nos apoya, así que por ese lado estoy tranquila", sentenció Nathalie.

El próximo desafío del elenco árabe será el sábado 10 de septiembre, en horario por confirmar, frente a Universidad de Chile. El encuentro se jugará en el estadio Municipal de La Cisterna, con el Tino como local, y será válido por la fecha 2 de la segunda rueda del Campeonato Femenino 2022.