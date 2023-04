La ex jugadora del América de México que tuvo que emigrar del país por el constante acoso de un hombre, por fin está viviendo días más tranquilos en su nuevo equipo en Estados Unidos.

El caso de Scarlett Camberos conmocionó no sólo a sus compañeras de profesión, sino que también a la fanaticada del fútbol. La futbolista sufrió acoso y violencia digital por un año mientras militaba en el América Femenil por parte de un hombre identificado como José Andrés N. que sólo pasó 36 horas detenido por sus fechorías.

Y es que la gravedad del asunto no sólo radica en el acoso digital que ejercía el hombre sobre Camberos, sino que incluso la siguió a su casa, pero lamentablemente la ley mexicana no pudo protegerla pues sólo permitió el arresto domiciliario del acosador. El 21 de marzo el América publicó un comunicado anunciando la salida de la jugadora para poder contribuir con su recuperación psicológica.

Además, en esa misma publicación, el club mexicano anunció un acuerdo de transferencia con el Angel City FC de Estados Unidos, equipo en el que Camberos se encuentra entrenando y de hecho, el pasado fin de semana debutó en la National Women's Soccer League ante Orlando Pride.

Durante esta ventana internacional, la selección de México se encuentra en una gira por Estados Unidos y Camberos no fue convocada. El entrenador de la tricolor, Pedro López, aseguró que contará con ella a pesar de no haber citado: "Pensamos que lo mejor para esta concentración era que no viniera".

"Scarlett ha estado un mes sin entrenar con su equipo, lo que hace que sea injusto para sus compañeras que han luchando cada entrenamiento y jornada. Pensamos que lo mejor para esta concentración era que no viniera. Deseamos que tenga protagonismo en su nuevo club. Es una jugadora protagonista del presente y del futuro", explicó López.

Lo cierto es que poco a poco Scarlett Camberos está retomando sus actividades y la jugadora nacida en Los Angeles tiene una nueva oportunidad de volver a su tremendo nivel como futbolista de la selección mexicana y como jugadora del Angel City FC.