Las Bohemias y las Leonas se encuentran disputando la Copa Libertadores Femenina en Ecuador, por su lado las Azules han logrado ganar las dos primeras fechas del torneo y esta tarde deberán enfrentar al Palmeiras que cuentan con la misma cantidad de puntos pero están en el primer puesto del Grupo C debido a los goles a favor. En el caso del Chago perdieron en el debut, ganaron en la segunda fecha por la cuenta mínima y ante Deportivo Lara también obtuvieron un triunfo, resultado que las deja en el segundo lugar del Grupo D.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina?

Mientras aún quedan partidos pendientes en el grupo C y D, ya se conocieron los primeros cuatro clubes clasificados a la próxima ronda del certamen continental. Este sábado 22 de octubre se disputarán los primeros encuentros por cuartos de final, las protagonistas de la primera llave serán Boca Juniors vs Corinthians, y en la segunda llave se encontrarán Deportivo Cali vs Ferroviária.

Los demás encuentros que están por definirse se disputarán el domingo 23 de octubre, y tanto las Leonas como las Bohemias obtuvieron un cupo a los cuartos de final de este fin de semana.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Palmeiras?

El partido entre las Azules y las brasileñas está programado para este jueves 20 de octubre a las 19:15 hora de Chile. Ambas escuadras han hecho una perfecta campaña, por lo que tienen 6 puntos, sin embargo, las Leonas se mantienen en el segundo lugar del Grupo C debido a los goles a favor.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores Femenina está programada para el viernes 28 de octubre en Ecuador.