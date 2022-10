Este lunes, Universidad de Chile emprenderá rumbo a la ciudad de Quito, en Ecuador, para terminar su preparación de cara a la Copa Libertadores Femenina 2022. El plantel, encabezado por sus capitanas Fernanda Pinilla y Carla Guerrero, hará su debut el próximo viernes 14 frente a Independiente del Valle a las 17:00 horas.

Serán 20 las futbolistas que viajen hasta la mitad del mundo. Así lo dio a conocer la U este sábado, con un video en que se ve a una niña yendo hasta un negocio a comprar láminas del álbum que todavía no puede completar. En él se ven las figuritas de todas las jugadoras convocadas, pero falta una importante: la insignia del club.

La niña lleva el álbum donde el almacenero, quien le entrega el escudo de la U y ella solo alcanza a decir gracias, para darle paso ¡a Carlos Véliz! Que era la persona que le entregaba las láminas y que atendía ese minimarket. El entrenador de las Leonas confirmó a sus convocadas y no hay mayores sorpresas.

Llanka Groff es una de las seleccionadas que no alcanzaban a viajar a Quito con el resto del plantel, pero considerando que no emprendió rumbo a Asunción con la selección chilena femenina Sub 20, es parte del grupo de jugadoras que viajarán este lunes a tierras ecuatorianas.

¿Qué otras seleccionadas alcanzarán a sumarse al equipo? Vanina Correa, Karen Fuentes, Carla Guerrero, Rebeca Fernández, Sonya Keefe, Yessenia López, Daniela Zamora y María Martínez Vecca. La baja más sensible es la de Natalia Campos, quien sufrió una lesión de muñeca y debió ser reemplazada por Correa, portera de la selección de Argentina.

La lista de convocadas de Universidad de Chile

1. Vanina Correa

2. Karen Fuentes

3. Carla Guerrero

4. Gabriela Huertas

5. Mariana Morales

6. Llanka Groff

7. Rebeca Fernández

8. Denisse Orellana

9. Sonya Keefe

10. Yessenia López

11. Verónica Riquelme

12. Fernanda Zúñiga

13. Valentina Díaz

14. Ana Gutiérrez

15. Daniela Zamora

16. María Martínez Vecca

17. Fernanda Pinilla

18. Bárbara Sánchez

19. Yessenia Huenteo

20. Ignacia Duran