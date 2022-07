Christiane Endler, la mejor portera del mundo que guiará a la Roja en el sueño de la Copa América femenina 2022

Tiane vive un año de ensueño: Levantó su primera UEFA Women’s Champions League, ganó el premio The Best de la FIFA como mejor portera y ahora se enfoca en liderar a la selección chilena hacia su segundo mundial femenino y, por qué no, a los Juegos Olímpicos de París 2024.