Que Christiane Endler es una de las mejores representantes chilenas en el extranjero, de eso no hay duda. Este fin de semana, la capitana de la Roja Femenina se convirtió en campeona de la Women's Champions League junto a su equipo, Olympique de Lyon, luego de derrotar por 3-1 al FC Barcelona en la gran final.

Por si eso fuera poco, este fin de semana las Leonas también definirán a la campeona de la D1 Féminine, la liga francesa. Frente a PSG, el domingo 29 a las 15:00 horas, un empate y un triunfo le darán el título al Lyon, ya que le sacan cinco puntos de ventaja a las parisinas a falta de dos partidos por disputar.

Esta temporada ha sido la mejor de la carrera de Tiane por lejos. A pesar de la cirugía de rodilla a la que fue sometida en febrero, todos los reconocimientos personales y grupales que ha obtenido la tienen en un Olimpo insuperable.

Además del The Best a mejor portera del mundo, que le entregó la FIFA en enero pasado, también participó en sus primeros Juegos Olímpicos con la Roja Femenina, se cambió de club al Olympique de Lyon y no solamente se hizo de la titularidad en la pretemporada, sino que también fue capitana en su sexto partido con la camiseta leonesa.

Fue 12º en el Balón de Oro y también decimosegunda en el ranking de The Guardian, donde destacó como la mejor portera. También fue seleccionada en cuatro oncenas ideales de IFFHS, elegida como la mejor arquera del 2021 por la organización, y también entró al XI ideal de FIFPro.

Este año también recibió el reconocimiento a la mujer latinoamericana influyente 2022 por la revista Lifetime. Fue la mejor jugadora de las semifinales de UWCL entre PSG y Olympique de Lyon, y ganó el premio UNFP (del sindicato de jugadores franceses) a la mejor portera de la D1 Féminine 2022. Este fin de semana apareció en el XI ideal UEFA Women's Champions League 2021/22.

Además, este lunes podría sumar un nuevo galardón, ya que a las 14:45 horas es la ceremonia de premiación de la Federación Francesa de Fútbol y Christiane fue nominada a la mejor portera de la liga. El palmarés personal de Endler suma y sigue, y es de esperar que reciba un par de premios más de aquí a que termine el año.