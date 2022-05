Christiane Endler ahora va por la Copa América Femenina con la Roja: "Siento que no he tocado techo"

Christiane Endler no para. Este domingo, el Olympique de Lyon derrotó por 1-0 al Paris Saint-Germain y se alzaron campeonas de la D1 Féminine de manera anticipada, con ocho puntos de ventaja y a falta de una fecha para terminar la temporada 2021/22. Esto, una semana y un día después de ganar la Women's Champions League.

Para la capitana de la Selección Chilena, ya logrado el objetivo que era ganar la liga francesa con el elenco lionés, su próxima meta es hacer una buena Copa América Femenina, clasificarse a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos París 2024.

En entrevista con El Mercurio, Endler aseguró que después de ganar la liga y la Champions, "vendrá la Copa América con Chile y así. Esto sigue. Es una ruleta que no para. Tengo la ambición de seguir ganando cosas y de seguir mejorando, siento que no he tocado techo".

Según ella, la Roja Femenina va con todo por el título y la doble clasificación. "Hay un grupo preparado para el desafío. La base del equipo es la misma que clasificó al mundial anterior y siento que esa experiencia se tiene que demostrar en esta Copa América de Colombia. Nuestras opciones de clasificar a ambos torneos son reales y es lo que más deseo. El grupo quiere seguir haciendo historia", agregó.

Además, Tiane fue clara en confesar que no se siente en su mejor momento futbolístico en la actualidad. "Ahora mismo siento que no estoy en mi mejor nivel. He estado jugando mejor durante años anteriores. Obviamente, sé que los deportistas tienen un peak de rendimiento y que eso va variando, pero también sé que siempre hay algo para aprender. La experiencia te ayuda a crecer, pero creo honestamente que tengo mucho potencial para seguir creciendo como arquera", destacó.

De momento, además de disputar la última jornada de la liga francesa, el próximo desafío de Endler es llegar a Chile para concentrar con la Roja y empezar a preparar la fecha FIFA venidera (25 y 28 de junio vs Venezuela) y la Copa América, que comenzará el 8 de julio y se desarrollará en Colombia.