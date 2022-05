El viernes 8 de julio se dará el puntapié inicial a la Copa América Femenina 2022. El torneo se desarrollará en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Cali, en Colombia, hasta el 30 del mismo mes y contará con las 10 selecciones del continente, las que buscarán clasificarse a tres torneos diferentes.

Serán tres cupos directos a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023, además de dos para el repechaje. También entregarán tres clasificaciones a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, junto con un cupo directo a los Juegos Olímpicos París 2024 y uno para la reclasificación.

Canal 13 se volvió a poner la 10 con la Selección Chilena Femenina, ya que esta semana confirmaron que transmitirán todos los partidos de la Roja en el torneo continental. De momento, aseguran los cuatro partidos de fase de grupos además de otros dos adicionales: la final y uno de semifinales.

La estación del angelito no ha confirmado si irán exclusivamente por televisión abierta o si también emitirán los partidos de la selección por su sitio web. El 11, 14, 17 y 20 de julio transmitirán los encuentros frente a Paraguay (17:00), Ecuador (20:00), Bolivia (17:00) y Colombia (20:00), respectivamente.

En la actualidad, no hay otro canal que haya confirmado que transmitirá la Copa América Femenina en Chile. Sin embargo, todo apunta a que Directv Sports emitirá el torneo completo por sus señales, mientras que Canal 13 solamente televisará los encuentros donde la Roja diga presente.

Este no es el primer campeonato de fútbol femenino que transmite la estación del angelito, ya que antes han emitido las finales del torneo nacional, a las chilenas en la Libertadores Femenina, además de la Roja en el Sudamericano Femenino Sub 17 y Sub 20, que se jugaron en Uruguay y Chile respectivamente.