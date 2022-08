Baja en el US Open: Angelique Kerber anuncia un descanso del tenis

La tenista alemana Angelique Kerber dio a conocer que se tomará un descanso del tenis tras revelar que está embarazada. La ex número uno del mundo posteó en Twitter que se perderá el US Open porque "dos contra uno, simplemente no es una competencia justa", y agregó emojis relacionados con bebés.

"Durante los próximos meses me tomaré un descanso de viajar por el mundo como jugadora de tenis, pero... ¡creo que es por la mejor razón posible! Los extrañaré a todos. ¡Nueva York siempre fue un punto de inflexión en mi carrera y siento que este año no será diferente! Desde reiniciar mi carrera en 2011 hasta ganar el título en 2016 y convertirme en número 1 del mundo", añadió en un hilo en su red social.

Y terminó diciendo que "el US Open tendrá un lugar especial en mi corazón y desearía poder despedirme de todos ustedes en la cancha antes de asentarme por un tiempo. Ser atleta profesional significa todo para mi, pero estoy agradecida por el nuevo camino al que me dirijo. Para ser honesta estoy nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Gracias por su continuo apoyo".

La tenista de 34 años ganó el título en 2016 en el Flushing Meadow y con ese resultado se convirtió en la número uno del planeta en el ranking WTA. Actualmente se encuentra en el puesto 52 y no ha competido activamente desde Wimbledon, sin embargo descartó la opción de retirarse.