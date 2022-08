Erika Flores Albagnac (35) es periodista y fue mamá a los 20 años. Sacó su carrera entre pañales y mamaderas, pero lo logró. Tuvo que pasar algunas situaciones desafortunadas para llegar a lo que hoy es su emprendimiento, pero su tienda está creciendo y necesita recuperar seguidores.

Erika realizó su práctica profesional en el área digital de TVN: "Ahí fui muy bien recibida aunque yo sólo quería 'hacer el trámite' de la práctica rápido y chao. Al tiempo después me llamaron de nuevo y entré a trabajar en la misma área, pero viendo las redes sociales y me quedé hartos años".

En 2018 llegó a ser coordinadora de redes, pero hubo cambio de jefatura y ella y varios compañeros fueron despedidos del área, que además, iban a reformar. "Ahí me quedé sin trabajo. Y tras varios meses de búsqueda y también malas experiencias en dos trabajos, estuvo más de un año así", confesó Erika.

"Me empecé a insegurizar y a deprimir. Además de que se me acababa la plata. Mi mejor amiga había emprendido con una tienda de ropa online, me aconsejó buscar un rubro en el que el producto se pudiera vender más de una vez y que no fuera tan caro. Ahí pensé en los aros. Pero aros diferentes, no tipo joyas”. comentó.

Con el inicio de la pandemia, Erika se atrevió a invertir más. Se contactó con un chino a través de AliExpress e hicieron negocios por fuera. "Con puro traductor (risas) yo le mandaba a hacer modelos por mayor de Spiderman, Los Simpson, La Casa de Papel y todo eso. Éxito total, vendía mucho y la tienda ya se establecía con un nombre... Hasta que, a inicios de 2022 me bajaron la cuenta que tenía más de 26 mil seguidores".

La razón de la baja de su cuenta de Instagram, fue porque mal utilizó las normas de la comunidad. Su cuenta era de empresa y comercializaba logos y marcas con propiedad intelectual. Sin embargo, aprovechó sus conocimientos en redes sociales, investigó y encontró la forma de volver a las redes, pero respetando las normas y siguiendo las reglas.

"Así que aquí estoy, Tienda Vendaval (https://www.instagram.com/_tiendavendaval) es mi ingreso, tuve que empezar de nuevo con 0 seguidores. Espero seguir creciendo y recuperar todos mis seguidores de la cuenta anterior. Hago envíos un día a la semana, todas las semanas y es todo bien organizado", sentenció Erika.