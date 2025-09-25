Jorge Sampaoli llegó a Atlético Mineiro a comienzo de septiembre y ya tuvo su primera prueba de fuego, al conseguir eliminar al Bolívar en Copa Sudamericana en una llave muy ajustada.

En Bolivia el local logró igualar 2-2 tras ir 2-0 abajo, mientras que en Brasil el cuadro de Don Sampa consiguió una agónica victoria en el último minuto con un gol de Bernard.

Sampaoli puede jugar la final ante la U. de Chile

Sampaoli tiene la chance de jugar la final de este torneo ni más ni menos que ante su amada Universidad de Chile, que va por el otro lado del cuadro.

Para eso, antes el elenco de Minas Gerais debe chocar con Independiente del Valle en semis, mientras que la “U” tiene que pasar hoy a Alianza y luego a Lanús.

El DT argentino destaca que su equipo está en un crecimiento importante. “Creo que la evolución es importante, pero tenemos que mejorar mucho más”, señaló tras la victria.

Sampaoli cumple su segundo período en Atlético Mineiro, tras su paso el 2020

Agregó que “ganar fue importante, durante mucho tiempo que no había ganado en nuestro estadio, y hoy se ha ganado un partido muy importante. Eso nos deja a tres juegos del título”.

Destacó de su equipo “la consistencia defensiva, cierta interpretación del juego, muchas intenciones en el ataque en la segunda mitad. Tenemos que continuar trabajando duro”.

También habló de la personalidad que tuvo para reemplazar a Hulk, la figura del equipo, cuando se estaban jugando los minutos finales del encuentro y aún estaban 0-0, considerando además que es un buen lanzador de penales.

“En cuanto a las sustituciones, siempre me imagino ganar en los 90 minutos, no pensé en las penales. Debido a que entraron dos jugadores frescos, con energía, aposté a eso“, cerró.