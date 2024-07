El periodista Felipe Bianchi fue enfático en su análisis del paso por el certamen continental y asegura que la eliminación "no es culpa de un árbitro malo o de un pelotudo en el VAR".

Más allá de los robos arbitrales que fue víctima la Selección Chilena durante la Copa América 2024, no hay que ser ciegos para darnos cuenta que fue la peor actuación de un equipo nacional en la historia del torneo, sin marcar goles por primera vez desde 1917.

Y si bien la mayor parte de las críticas tras el certamen continental han ido a las complicaciones sufridas con los jueces, hay una parte del periodismo deportivo que es muy crítica con el nivel que exhibió el equipo de Ricardo Gareca y algunos de sus futbolistas.

Tal es el caso de Felipe Bianchi, quien utilizó su cuenta de Instagram para hacer un análisis de la participación de La Roja en Copa América, y no dudó en afirmar que “Chile fue un equipo mediocre” y agregó que “fue predecible, con poca variedad, que llegó muy poco. Jugó mal“.

“Para evitar el peligro populista y simplón de creer que estamos bien y sólo factores externos nos dejaron afuera de la Copa América: tres ataques por partido (eso fue) es una cosecha pobrísima para pretender avanzar en cualquier torneo. Hubo escasa actitud, bajísimos niveles individuales y en algunos casos un enervante temor escénico”, agrega el comunicador.

La dura crítica de Bianchi a Chile en Copa América

Además, sostiene que “lo cierto es que no se logró ser superior al rival en ninguno de los tres partidos y, por primera vez desde el 2004, nos vamos en 1ra ronda. Y sin goles por segunda vez en la historia. Dramático“. Tras ello, hace un párrafo a lo que ocurrió con el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

“Los malos arbitrajes, los errores feroces de los jueces y sobre todo el pésimo uso del VAR. Francamente indecente. Malo para todos. Pero de ahí a pensar que hay una confabulación especial contra Chile y sólo contra Chile, por nuestro ‘feroz poderío’ (estamos 8vos en clasificatorias y llevamos dos mundiales seguidos sin clasificar) resulta a lo menos… aventurado para no decir ridículo“, añade Bianchi.

Por último, Felipe Bianchi sentencia que “no es culpa de un árbitro malo o de un pelotudo en el VAR. Miremos donde hay que mirar: muy malos dirigentes, bajísimo nivel del torneo local y renovación demasiado lenta de una generación dorada que ya no está para competir y que no fue reemplazada nunca por nuevos talentos, que siguen sin aparecer”.

