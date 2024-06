La selección chilena sigue procesando su amargo debut en esta Copa América 2024. Pese al favoritismo de los dirigidos por Ricardo Gareca, apenas pudieron igualaron sin goles ante Perú en el AT&T Stadium de Texas.

Uno de los jugadores más criticados por su rendimiento ante los peruanos fue Marcelino Núñez. El ex Universidad Católica volvió a tener un errático partido, siendo incapaz de trascender en el mediocampo chileno.

En esa línea opinó Felipe Bianchi en Radio Bío Bío, afirmando que “a mí hoy Núñez me está sobrando, pero absolutamente. Creo que ante Perú fue uno de los más bajos, no generó fútbol”.

“Tiene un problema grave en lo estructural el equipo de Gareca. Tiene un mediocampo muy feble en el quite y en la creación. No está bien Pulgar y no está bien Marcelino, quien no es un mediocampista de quite y que además pierde en la creación cuando lo obligan a ser un hombre de quite. Ahí tiene un problema muy claro Chile”, agregó.

Además, el periodista apuntó que “Osorio estuvo bajo, al igual bajo Bolados. Un bajo segundo tiempo de Alexis Sánchez, con Marcelino y Pulgar, muy mal individualmente. El único que se salvó fue Bravo y Brereton con las ganas que entró”.

Marcelino Núñez estuvo lejos de tener un rendimiento óptimo ante Perú con la selección chilena. | Foto: Getty Images.

“Los que entraron fueron un espanto. Osorio yo no sé en cuántas pelotas se equivocó, debe haber tocado doce y se equivocó en las doce, no tuvo ninguna sola entrega buena, fue realmente increíble”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena en la Copa América 2024?

El próximo encuentro de Chile será ante Argentina el martes 25 de junio a las 21:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York. Los campeones defensores del torneo vienen de superar por 2-0 a Canadá en su debut.

