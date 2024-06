La selección chilena está muy apremiada en la Copa América, porque luego de dos partidos jugados todavía no suma ninguna victoria y se jugará una final con Canadá este sábado.

El equipo que dirige Ricardo Gareca apenas empató con el débil equipo peruano y cayó por 1-0 frente a Argentina, por ende debe derrotar a los canadienses para meterse en los cuartos de final.

Para analizar el presente de la Roja en RedGol tomamos nuestro teléfono más grande y llamamos al gerente, porque nos pusimos en contacto con Carlos Caszely para conocer su punto de vista.

La opinión de Carlos Caszely

El ex goleador de la selección chilena cree que los arbitrajes, ya sea en el terreno de juego o en el VAR, pueden seguir perjudicando a la escuadra criolla.

“Me preocupa lo que está pasando con el VAR y los árbitros. En el primer tiempo le hicieron un penal a Canadá y no lo cobraron. La patada de De Paul a Suazo era expulsión inmediata, sin embargo ni lo amonestó. El penal a Dávila era clarísimo porque le meten el codo arriba, sin embargo no pasó nada”, dijo Caszely a RedGol.

La opinión de Caszely sobre la Roja.

“Entonces más allá del partido en sí ante Canadá, me preocupa el arbitraje y el VAR. ¿El Argentina-Perú? Los chicos que ponga Scaloni ante Perú se la van a jugar, eso no me preocupa”, cerró el ex goleador.

Chile necesita ganarle sí o sí a Canadá y esperar que los peruanos no derroten a un suplente equipo de Argentina.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Canadá por la Copa América?

El partido crucial entre las selecciones de Chile y Canadá por la Copa América se jugará este sábado 29 de junio, a partir de las 20:00 horas, en el Exploria Stadium de Orlando.

