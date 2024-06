El debut de la selección chilena en la Copa América 2024 está a la vuelta de la esquina. La Roja inicia este viernes su aventura en Estados Unidos ante Perú, en una nueva edición del Clásico del Pacífico que se jugará en el AT&T Stadium de Texas.

De cara a este encuentro uno que recordó sus días como entrenador fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro pidió que Rodrigo Echeverría tenga su camiseta de titular ante los peruanos.

“Siempre que hablamos de equipo es como ataca, pero nunca como defiende. Que hay que poner un alero, que hay que poner dos nueves, pero también hay que defender, hay que correr para atrás”, partió diciendo el Bichi.

En ese sentido, el tetracampeón con Colo Colo aseguró que “me da la sensación a mí que Echeverría tiene más marca en el mediocampo y también tiene la posibilidad de irse al ataque. Digo esto porque me da las sensación de que Alexis es difícil encontrarle posición, pero va a jugar. Si no juega Osorio, lo haría Dávila, pero yo no movería a Valdés, para mí hizo un buen partido”.

“Pensando en la cantidad de gente que uno tiene para arriba, también tiene que ser equilibrado en la gente que tiene para abajo y me creo que Echeverría cumple más marcas que la que puede tener cualquier otro mediocampista”, concluyó Borghi.

Cabe mencionar que Rodrigo Echeverría ha jugado 17 partidos en esta temporada 2024 con la camiseta de Huracán en Argentina. ¿Tendrá su lugar en el once titular con Ricardo Gareca?

Rodrigo Echeverría ha jugado once partidos en la selección chilena. | Foto: Photosport.

¿Cuándo debuta la selección chilena en la Copa América 2024?

La Roja jugará su primer partido en la Copa América 2024 ante Perú este viernes 21 de junio a partir de las 20:00 (hora chilena) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

