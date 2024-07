Siguen las críticas al arbitraje de la Copa América 2024. Primero fue Chile con una queja formal a la Conmebol por el desempeño de Wilmar Roldán. Luego fue el turno de Estados Unidos, que se indignó por el polémico gol de Uruguay que los eliminó de la competencia. Y ahora le toca a Brasil.

La Verdeamarela empató con Colombia en un duelo que generó dudas con el arbitraje en ambos lados. Primero por el gol anulado a los cafetaleros a los 19′, donde el VAR trazó las líneas equivocadas y les quitó la anotación que ponía el empate 1-1. Después por un supuesto penal no cobrado a Vinícius.

Para Dorival Júnior, entrenador de Brasil, su equipo fue perjudicado. “En ese momento, hubiera sido 2-0. Con el equipo que tenemos, independientemente de que las cosas no salgan como nos gustaría, sería diferente. Poco después consiguieron el empate. Para mí fue decisivo”, dijo.

“En el estadio solo él (árbitro) y el equipo del VAR no vieron el penal. Brasil resultó perjudicado, hay que ser realistas, el hecho ocurrió, no fue creado”, recalcó. El venezolano Jesús Valenzuela estuvo a cargo del cuerpo arbitral, que además contó con sus compatriotas Jorge Urrego y Alberto Pont.

El arbitraje sigue generando polémicas en la Copa América

El DT no se detuvo ahí. “Teníamos el 1-0 a nuestro favor, cuando una jugada que nos podía haber dado el segundo gol nos quitó la posibilidad de gestionar el resultado de otra manera. Hay que sopesar varias cosas, hay que mejorar, estamos trabajando”, añadió Dorival Júnior.

En Colombia, por otra parte, no quisieron entrar en el tema. “Si lo cobraba cambiaba el partido. No vi la jugada, tampoco vi la del offside. Sí vi faltas y amarillas que dieron fáciles. Del arbitraje prefiero no hablar”, manifestó el técnico Néstor Lorenzo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.