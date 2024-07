Ecuador tuvo una dolorosa eliminación de la Copa América 2024, donde cayó en penales contra Argentina en los cuartos de final. En los 90′, hubo una jugada que pudo haberlo cambiado todo: el penal que Enner Valencia erró e hizo impactar en el palo derecho a los 62′.

La anotación hubiese sido el 1-1 de Ecuador con un poco menos de media hora por jugar. Finalmente, el empate cayó a los 90’+1 gracias a Kevin Rodríguez. Valencia ya no estaba en la cancha y tuvo que ver la tanda de penales del banco. Fue un golpe duro para el delantero.

Tanto así que, después de partido, imitó a Lionel Messi tras la Copa América 2016 y dejó en duda su futuro en la selección. “Muy doloroso, muy doloroso. Se termina el sueño acá por poco, estábamos muy ilusionamos, pero fallamos situaciones que normalmente no fallamos y contra este rival es difícil”, dijo.

“Pudo haber sido mi último partido de Copa América. No sé. Ahora estamos con la cabeza caliente y no quiero decir algo de lo que me vaya a arrepentir mañana. Pero estoy muy agradecido con mis compañeros y la selección, con todo lo que me han dado, he disfrutado y he sufrido”, cerró.

El penal que falló Enner Valencia

Sobre el penal, Enner Valencia comentó que “lo pateé como siempre, vi que iba para el otro lado (el arquero), pero lastimosamente salió muy abierto”. Eso pasó a los 61′. Poco después, a los 80′, salió de la cancha para que ingresara Ángel Mena, que repetiría su suerte, pero en la tanda definitoria.

“No vi casi nada de los penales. Sufrí demasiado por no poder estar ahí ayudando a mis compañeros, estoy muy agradecido con ellos, con la selección. No sé qué pasará de acá en adelante”, cerró Enner Valencia.

