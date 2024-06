Claudio Bravo sigue siendo uno de los últimos estandartes de la Generación Dorada. El portero de la selección chilena ha repetido su bien rendimiento en la Copa América y por lo mismo en el cuerpo técnico despejaron dudas sobre su futuro.

Sergio Satín, que reemplazará a Ricardo Gareca este sábado, recalcó de entrada que el golero formado en Colo Colo está al 100% y que el equipo esta enfocado en sumar el triunfo que les permita estar en cuartos de final.

“Chile está en condiciones de competir. Vamos a responder física y técnicamente Tengo la seguridad que Canadá ve a Chile como un rival importante en lo físico, técnico y táctico”, analizó el uruguayo colombiano.

Pero a su vez, el Bocha entregó una particular declaración sobre un histórico de la Roja. Esto debido a que se refirió al momento de Claudio Bravo y reveló que la Copa América no será el “The Last Dance” para el Bicampeón de América.

El futuro de Claudio Bravo

Es que el ayudante de Gareca reconoció que Bravo seguirá atajando en las Eliminatorias, por lo que hay confianza y se resta un problema a los que ha enfrentado el cuerpo técnico de la Roja.

“Claudio está en perfectas condiciones y en cuanto al objetivo es este partido junto con llegar al momento de disputar las clasificatorias de la mejor manera. Hay que ganar y pasar, ese es el objetivo inmediato, y el otro (las Eliminatorias) el principal. Estamos en búsqueda de este objetivo ahora (la Copa América”, sentenció Satín.

Cabe consignar que Claudio Bravo a sus 41 años busca equipo y todo indica que su futuro seguirá en Estados Unidos. El deseo del golero nacional se enfoca en la Major League Soccer y espera tener ofertas tras finalizada la Copa América.