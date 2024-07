La teleserie de Mauricio Isla y Colo Colo suma un nuevo capítulo. Esto porque este viernes se presentó una nueva oferta por el Bicampeón de América, pero aún no se logra llegar a acuerdo.

El Huaso no quiere volver a Independiente y negocia a contrarreloj su salida del elenco trasandino. El tema es que su deseo es volver a Chile por la cercanía con su hija, pero todavía no concreta su arribo al Cacique.

Jorge Almirón le dio el visto bueno y las reuniones se han intensificado esta semana con Blanco y Negro. Pero aún no sale humo blanco del Estadio Monumental. En Los Tenores de Radio ADN detallaron que se han presentado tres propuestas a los representantes del jugador de 35 años, pero ninguna ha sido aceptada.

Incluso se detalló que Mauricio Isla pidió un sueldo de 50 millones líquidos. Pero luego el jugador bajó sus pretensiones y la última cifra comentada fue de 40 millones por año y medio de contrato. Pero aún no hay acuerdo entre ambas partes.

Un tema no menor que un ex compañero del Huaso abordó de forma lapidaria. Es que Jorge Valdivia tomó la voz y analizó este tema monetario y habló desde la experiencia vivida a lo largo de su carrera.

En Colo Colo todavía esperan por Mauricio Isla

La reacción de Jorge Valdivia al sueldo de Mauricio Isla

“En lo personal no me gusta entrar los temas de cuánto van a ganar. A veces las informaciones que llegan, no van de la mano con lo que el jugador efectivamente esta pidiendo”, aseguró en el programa de este viernes.

Pero tras ello, recalcó que los albos deben hacer un esfuerzo por un jugador que solo traerá beneficios.

¿Colo Colo debe contratar a Mauricio Isla? ¿Colo Colo debe contratar a Mauricio Isla? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Si uno analiza el impacto que va a tener en el equipo es innegable, más en Copa Libertadores. Si Colo Colo invirtió en Correa, es porque no esta pensando en la llave de Junior, sino que en lo que puede conseguir más allá. Yo apostaría bien alto e iría con todo para contar con él. Es un jugador que le va a dar mucha ganancia desde lo futbolístico al equipo de Almirón”, sentenció Valdivia.

Pese a este inconveniente todavía hay fe en el Cacique para poder cerrar antes del final de la semana la contratación de Isla y así cumplir con las exigencias del DT trasandino.