Colo Colo publicó la lista viajera rumbo a Uruguay para llevar a cabo la pretemporada sin un nombre: Leandro Hernández, uno de los jugadores más promisorios que tiene el Cacique. De hecho, fue el escogido por Gustavo Quinteros para suplir la ausencia de Jordhy Thompson durante la segunda parte de 2023.

Es más, alcanzó a debutar en el primer equipo albo. Y hasta marcó un gol, aunque fue en un amistoso: anotó el 2-1 parcial en el empate que los albos consiguieron ante River Plate. Aquel duelo fue disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Por eso mismo causó sorpresa que no fuera considerado en la delegación colocolina que estará hasta el 23 de enero en suelo charrúa. Pero hay una razón. Y no tiene que ver con el gusto de Jorge Almirón: el habilidoso extremo de 18 años competirá con La Roja Sub 23 en el Preolímpico.

Todo se debió a un problema médico de uno de los citados por Nicolás Córdova: la referencia es para Felipe Chamorro, volante de Palestino, que fue marginado del torneo que brinda dos boletos a los Juegos Olímpicos París 2024. “Se encontró una condición que hace necesarias evaluaciones adicionales. Los estudios correspondientes exceden la fecha de entrega de información para la competencia”, aclaró la Roja a través de un comunicado.

Colo Colo: Leandro Hernández no va a la pretemporada y es citado por la Roja Sub 23 al Preolímpico

Colo Colo no incluyó a Leandro Hernández dentro de los 29 futbolistas que llevó hasta Uruguay. Y la razón tenía que ver con la convocatoria del atacante al siguiente certamen de la Roja: el Preolímpico, que se disputará en Venezuela desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero.

El periodista Marco Escobar fue quien informó la citación del Lea. “El delantero de Colo Colo fue nominado tras la baja de Felipe Chamorro”, escribió el comunicador de DSports en su cuenta de Twitter.

Así las cosas, Leandro Hernández está a punto de ganar roce internacional en una competencia de alto nivel. Le servirá para seguir engrosando su experiencia profesional, pues sólo ha disputado cuatro partidos en el primer equipo colocolino.

¿Cuándo y dónde se disputa el Preolímpico 2024?

El Preolímpico se disputará en Venezuela desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero de 2024. Es un torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París, que se llevarán a cabo durante julio y agosto de este año.

Chile comparte el Grupo B del Preolímpico 2024 junto a Perú, Uruguay, Argentina y Paraguay. Los dos primeros de cada zona clasifican a la siguiente ronda.

1° fecha – Perú vs Chile : 21 de enero a las 16:00 horas.

: 21 de enero a las 16:00 horas. 2° fecha – libre.

3° fecha – Uruguay vs Chile : 27 de enero a las 19:00 horas.

: 27 de enero a las 19:00 horas. 4° fecha – Chile vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas.

vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas. 5° fecha – Chile vs Paraguay: 2 de febrero a las 19:00 horas.

