Mauricio Pinilla pone el grito en el cielo por gol no cobrado: "Fue tremenda cagadita"

Colo Colo asestó una goleada 6-1 a Unión La Calera por los cuartos de final de la Zona Norte de Copa Chile. Los dirigidos por Gustavo Quinteros tuvieron una actuación brillante que le devolvió la ilusión a los hinchas albos después del mal desempeño internacional.

A pesar del canasto de goles, un tanto no cobrado se robó parte de la noche y desató la polémica sobre el arbitraje del partido. Cuando aún no se completaba ni el primer minuto de juego, una confusión en la defensa de Colo Colo terminó con la imagen de Fernando de Paul salvando la pelota de la línea del arco. Un autogol no cobrado que hizo estallar a los hinchas de La Calera.

En el programa Deportes en Agricultura, el ex futbolista y ahora comentarista deportivo, Mauricio Pinilla, opinó sobre el gol no cobrado y lo que significaba para el encuentro.

“Tremenda cagadita que se mandaron porque el partido terminaba de otra manera, lo más probable. El marcador hubiese sido diferente”, comenzó Pinigol.

Luego continuó asegurando que el gol hubiera sido vital para un resultado diferente de Unión La Calera: “¿Qué pasa cuándo tú partes ganando el partido al minuto? ¿Cambiaba la cosa? Es un horror”.

Sin embargo, el ex seleccionado de la Roja no acusó al arbitraje de malas intenciones, sino que asume que fue un error que debió ser rectificado rápidamente.

“No creo que hayan querido favorecer a Colo Colo pero es un tremendo error. Hoy, con todas las cámaras y redes sociales que tenemos, no creo que estos tipos se vayan a exponer. Además les van a dar como tarro toda la semana y más. Pero la gente se dio cuenta automáticamente que la pelota había entrado” finalizó Pinilla.