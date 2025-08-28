Colo Colo y Universidad de Chile disputarán un nuevo Superclásico, momento donde uno de los grandes referentes de los Albos confesó que pudo vestirse de azul.

Los dos clubes más importantes del país se enfrentarán este domingo 31 de agosto a las 15:00 horasen el Estadio Monumental. Este tipo de encuentros siempre son buena excusa para recordar grandes momentos o a grandes jugadores.

El referente de Colo Colo que pudo ser azul

En el año 2006 Colo Colo formó su mejor equipo del siglo XXI. Liderados por Claudio Borghi, juntaron a Claudio Bravo, Miguel Riffo, Arturo Sanhueza, Arturo Vidal, Matías Fernández, Jorge Valdivia, Alexis Sánchez y Humberto Suazo, entre otros. Un verdadero “dream team”.

Sin embargo, la historia pudo ser diferente y uno de ellos estuvo cerca de no vivir el éxito en los Albos. Es más, incluso pudo cruzar la vereda: Arturo Sanhueza. Uno de los capitanes del equipo tetracampeón reveló que estuvo cerca de llegar a Universidad de Chile.

“Cuando estaba en Santiago Wanderers me ofrecieron ir a la U en vez de Colo Colo. Eran las dos opciones. Sin embargo, yo había tenido una mala experiencia con un dirigente, que en aquel entonces hacía dupla con Héctor Pinto, era Vladimir Bigorra. Él me había dejado fuera de la Selección Sub-20. Además, yo era hincha de Colo Colo y quería tener mi oportunidad ahí“, indicó Sanhueza a TNT Sports.

Esto habría sucedido a fines de 2004. Una historia difícil de creer conociendo el éxito que tuvo Sanhueza en Pedrero. El Rey logró seis títulos nacionales en Macul, siendo uno de los jugadores más identificados con los Albos en uno de los periodos más exitosos del club.

Arturo Sanhueza lideró a Colo Colo en su mejor época en este siglo. Imagen: Photosport

Arturo Sanhueza estuvo en Colo Colo desde el 2005 hasta el 2010, transformándose en capitán del club. Héctor Pinto por su parte siguió como DT de la U hasta fines del 2005, cuando se fue tras perder la final del Clausura ante Universidad Católica.