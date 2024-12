El delantero terminó su contrato con Blanco y Negro, el cual no ha renovado y la opción de partir al extranjero lo aleja del Monumental.

Uno de los héroes inesperados de Colo Colo en la obtención del Campeonato Nacional fue Marcos Bolados, quien marcó claves en el tramo final del fútbol chileno.

El delantero antofagastino terminó la temporada 2024 con un total de siete goles, por lo que el entrenador Jorge Almirón le dijo a los dirigentes que le renovaran su contrato.

Sin embargo, la continuidad de Bolados en el Monumental está en entredicho, porque el atacante es seguido por Barcelona de Guayaquil, por ende aún no extiende su vínculo con Colo Colo.

Daniel Arrieta afirma que se enreda la continuidad de Bolados en Colo Colo

El futuro de Marcos Bolados puede estar lejos de Macul, situación que cuenta el periodista de TNT Sports Daniel Arrieta, quien indicó que las negociaciones están complicadas.

“La información que entregaron desde la dirigencia la semana pasada es que todavía no había acuerdo económico con el jugador y lo que a mí al menos me dicen, como última información y más que nada desde el entorno de Bolados, es que está complicado y que por el momento no seguiría“, explicó el reportero.

Marcos Bolados puede salir de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Me dicen que Bolados tiene la oferta, por ahora, sobre la mesa de un año con opción a dos, pero en paralelo su representante está negociando con el Barcelona de Guayaquil. En caso de que el club de Ecuador supere las pretensiones económicas que estaba ofreciendo Colo Colo y le ofrezca una extensión mayor en tiempo, dos años por lo menos, lo más probable es que parta para Ecuador”, agregó.

Por ahora, Marcos Bolados se debate entre seguir en el campeón del fútbol chileno o partir a Barcelona de Guayaquil.