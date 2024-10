Magallanes le sacó una clara ventaja a Colo Colo en la final regional de la Copa Chile gracias a una actuación imparable de Joaquín Larrivey. El Bati anotó los tres goles en el elocuente 3-0 que dejó al equipo Carabelero con la primera opción de pasar de ronda.

De todas maneras, falta el desenlace de la llave. Será este martes 29 de octubre en el estadio Monumental a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental. “Es un partido que genera mucha ilusión para todos nosotros. El objetivo es estar a la altura”, dijo Larrivey en una entrevista con Cooperativa Deportes.

“Tenemos una ventaja importante, pero nada definitivo. Estamos muy entusiasmados”, agregó el experimentado atacante, quien también jugó en Universidad de Chile. Con esa experiencia que tiene en el fútbol chileno, LarryKane sabe perfectamente cómo son los partidos en Pedrero.

Dijo que “es un estadio y un ambiente espectacular. Para todos los que jugamos nos gusta estar ante un público así, mucha gente, en un contexto buenísimo. A favor o en contra. En este caso, en contra. Es el partido que cualquier jugador quiere jugar”. Sin dudas, irá a un lugar motivante.

El festejo de Larrivey ante Colo Colo. Anotó tres en la ida. (Carlos Alarcon/Photosport).

Y tiene confianza en el plantel que dirige Ronald Fuentes. “Somos un equipo que difícilmente se sienta cómodo muy replegado. Entendemos el contexto, el rival y seguramente en determinados momentos habrá que hacerlo. Pero no me parece que sea el Plan A”, expuso el ariete que jugó en el Cagliari de Italia y el Celta de Vigo en España.

Larrivey anticipa la revancha entre Magallanes y Colo Colo

Para Joaquín Larrivey, ese partido entre Magallanes y Colo Colo los tendrá en una disposición más conservadora que habitualmente. “Por momentos nos replegamos un poco y en vez de presionar bien arriba como solemos hacer, esperamos un poco más atrás en la zona media”, dijo. Siempre en Cooperativa Deportes.

“No esperamos ver qué hiciera, siempre propusimos. A nuestros jugadores les queda bien proponer. Pero nos adaptaremos al partido teniendo en cuenta la ventaja. Ser inteligentes, pero al mismo tiempo no perder de vista la ventaja que uno tiene”, cerró Joaquín Larrivey.

Larrivey le anotó tres tantos al Cacique en el Fiscal de Talca. (Jose Robles/Photosport).

Otro tema que tocó el Bati fue la ausencia de Carlos Palacios, quien sufrió una lesión en el hombro izquierdo durante la práctica del sábado 26 de octubre. “Es una baja sensible por el nivel que está teniendo y su grado de influencia. Pero si no es el mejor, es uno de los mejores planteles del fútbol chileno. Me imagino que no tendrá demasiado problema en encontrar un reemplazante a la altura”, sentenció Larrivey.