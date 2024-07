Magallanes pasó por encima en la llave de la Copa Chile 2024, luego de un global de 8-0 ante Unión Española, que dejó en llamas al camarín del equipo de la Primera B por su desempeño.

Con un 4-0 en la ida y un contundente 5-0 en la revancha en el estadio Santa Laura, los dirigidos por Ronald Fuentes celebraron con todo una tremenda victoria.

Pero hubo un hecho particular que llamó la atención a los hinchas en el reducto de Plaza Chacabuco, que tuvo que ver con la banca del cuadro de Magallanes con Braulio Leal.

Porque, pese a que Ronald Fuentes estaba presente, el que daba las instrucciones y organizaba todo era el ex Colo Colo, en un acuerdo que detalló en TNT Sports tras el partido.

Ronald Fuentes estuvo en la banca, pero no dio instrucciones. Foto: Javier Salvo/Photosport

El cambio en Magallanes

Fue el propio Braulio Leal quien confirmó el cambio de roles en la banca de Magallanes en el duelo ante Unión Española, incluso con Ronald Fuentes presente en la banca.

“Tenemos un acuerdo que en la Copa Chile me toca dirigir a mí, pero nos hemos complementado bien como cuerpo técnico. Soy un agradecido porque Ronald me abrió las puertas y con todo el respeto, trato de aportar en lo que pueda”, comentó el ex Colo Colo.

En ese sentido se mostró feliz por lo que hicieron ante Unión Española, donde llegan con el nivel en alza a la siguiente fase, donde podrían chocar contra Colo Colo.

“Sabíamos que sería difícil, pero con convicción del partido anterior podíamos ganar. Jugamos con su desesperación, sabíamos que con un gol temprano se abría. Nos vamos contentos, intentamos jugar de la misma forma, por respeto al rival. Contento porque jugamos con muchos jugadores jóvenes y todos han respondido”, finalizó.

