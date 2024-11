El Colorado termina contrato y por ahora no hay negociaciones. Los Cruzados aparecieron en el horizonte, por lo que decidió explicar su postura.

La temporada 2024 se acaba para Colo Colo y llega el momento de poner la mira en el 2025, el año del centenario. El Cacique aspira a pelear por todo en sus aniversario 100 y busca armar un plantel estelarísimo para soñar en grande.

Esto le deja un duro escenario a los jugadores que terminan contrato. Uno de ellos es Leonardo Gil, quien a pesar de sus buenas primeras campañas, en 2024 no ha estado a la altura. Eso sí, su nombre ha dado que hablar e incluso a sido instalado en uno de los rivales del Eterno Campeón: Universidad Católica.

En los últimos días el Colorado ha sido apuntado como una de las opciones que manejan los Cruzados para reforzar su mediocampo. Ante esto y luego del triunfo ante Deportes Iquique, el propio volante decidió sacar la voz para dejar clara su postura.

Leonardo Gil le da un portazo a la UC y ruega seguir en Colo Colo

Leonardo Gil termina contrato en diciembre del 2024 y todavía no sabe si seguirá en Colo Colo. El Colorado reveló que no ha tenido contactos con la dirigencia e incluso hizo un llamado a sentarse a conversar, pues su deseo es quedarse en el Cacique.

Leonardo Gil confirmó que no quiere ir a la UC y sueña con seguir en Colo Colo. Foto: Photosport.

“No sé, ojalá que sí“, dijo al ser consultado sobre su continuidad en 2025. “Es un deseo mío y de la familia también. Ojalá se dé, en estos tres años y medio hemos hecho bien las cosas, conseguido cosas importantes y más este año que hemos roto rachas a nivel internacional“, agregó.

Pero tras ello, Leonardo Gil entraría de lleno en los rumores que lo vinculan a Universidad Católica. “Todavía no (se acerca la dirigencia). Se han hablado muchas cosas, de otros clubes de Chile, que los dirigentes se acercaron“.

En esa misma línea, remarcó que él no ha conversado con nadie. “Hay muchas redes sociales y páginas que dicen cosas que no son verdad. Lo que sí sale de mi boca es que todavía no se ha acercado la dirigencia“.

Finalmente tiró el curriculum encima de sus críticos en el Eterno Campeón. “Estoy tranquilo, quiero terminar de la mejor manera este año. Creo que si salimos campeones serán seis títulos con la Supercopa, así que estoy contento, también en lo individual y también con el cariño de la gente. Después se verá”.

Leonardo Gil por ahora sigue esperando a que Colo Colo lo llame para conversar sobre una posible renovación. El Colorado ha sido criticado esta temporada por su rendimiento, pero Jorge Almirón lo tiene bien evaluado, especialmente pensando en todo lo que quieren hacer en 2025.

¿Cuáles son los números de Leonardo Gil en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Leonardo Gil ha logrado disputar un total de 157 partidos oficiales. En ellos ha marcado 22 goles, ha aportado con 27 asistencias y alcanza los 11.739 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Leonardo Gil y Colo Colo por ahora tienen la mira puesta en la última fecha del Campeonato Nacional. El próximo domingo 10 de noviembre desde las 18:00 horas el Cacique visita a Coquimbo Unido con la opción de ser campeón si es que el Tribunal de Disciplina no lo sanciona por la denuncia de la U.