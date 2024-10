"Católica necesita jugadores de fútbol, no que jueguen para al lado": Glorias de la UC revientan a Gil

Comenzó la temporada de emergencia ambiental en el fútbol chileno y diversos rumores sobre traspasos abundan en los equipos. Pero uno que ha pegado fuerte es la eventual llegada de Leonardo Gil a la UC.

Según el periodista Bruno Sampieri, el Colo fue ofrecido a Universidad Católica de cara a 2025, y si bien hay nombres como Juvenal Olmos que aprueban su llegada, otras antiguas glorias de la franja le bajan el pulgar de una.

Uno de ellos es Osvaldo “Arica” Hurtado, quien de entrada le dice a RedGol que “Católica necesita un volante que agilice más el juego y no arrastre el balón. Si tú me dices Gil, yo digo Pinares, es como lo mismo”.

“La UC no necesita que jueguen para el lado”

Siguiendo con su desgloce del “5” de Colo Colo, Hurtado dice que en la UC necesitan un 10 clásico, ya que “los goles que hace Zampedri muy pocas veces lo dejan a él en situación de gol, no me gusta Gil para la Católica”.

Leonardo Gil /Photosport

Pero si el “Arica” le hice la cruz al colocolino, Jorge Aravena fue más efusivo en su rechazo cantando de una en conversación con RedGol que “no, no, no, no, Católica necesita jugadores de fútbol”.

“Gil, desde que llegó a Chile es un jugador que no pasa de ser normalito, para jugar al fútbol hay que jugar para adelante, para jugar hacia al lado y atrás juega cualquiera”, cerró el Mortero.

Por eso, habrá que esperar el final del torneo para ver si realmente el jugador que termina contrato con los albos se vestirá de cruzado o seguirá en algún otro equipo nacional.