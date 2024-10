Daniel Arrieta advierte por si Leonardo Gil sigue o no en Colo Colo: "No está zanjado"

Pese a que desde Blanco y Negro fueron enfáticos que sólo hablarán de renovaciones o partidas en Colo Colo cuando termine el Campeonato Nacional, ya surgen informaciones sobre futbolistas que se quedan o se van, entre ellos el volante Leonardo Gil.

A diferencia de otras situaciones, como las de Arturo Vidal y Vicente Pizarro, que seguirán en el club hasta 2026, la situación del Colo es diferente. Incluso, se reveló que si llega a partir del Cacique, existe la opción de recalar en Universidad Católica.

Ante este panorama, el periodista Daniel Arrieta, que sigue la cobertura de Colo Colo en TNT Sports, aclaró que Gil es uno de los futbolistas que están en negociaciones para mantenerse en el club pero con condiciones económicas diferentes a la actualidad.

Arrieta aclara situación de Leo Gil en Colo Colo

“Hay jugadores que son prioridad, y que ya se está trabajando en la renovación como Brayan Cortés, Vicente Pizarro, que está casi listo, Marcos Bolados, Fernando de Paul, que ya renovó, pero hay otros que están quizás en otro ítem y deben esperar. Ahí aparece la situación de Leonardo Gil”, indicó el reportero.

En esa línea, Daniel Arrieta aclara que “yo ratifico: el tema no está cerrado, no está zanjado como que dicen que ya no va a continuar“, aunque deja en claro cuál es la principal traba para resolver si Colo Colo le renovará o no al volante.

“Saben que Gil es un jugador de mucha jerarquía, que sirve para estas situaciones límite, sobre todo para la Copa Libertadores, pero el tema es el sueldo. A mí me parece que pueden ofrecerle una renovación pero seguramente tiene que bajar sus pretensiones económicas“, puntualiza el periodista.

Leonardo Gil ya lleva tres temporadas en Colo Colo (Photosport)

Los números del volante en el Cacique

Desde su llegada a Colo Colo en marzo del 2021, Leonardo Gil ya suma cuatro títulos con el club, con dos Copa Chile, una Supercopa y el Torneo Nacional 2022. Hasta ahora acumula un total de 22 goles y 27 asistencias en 155 encuentros a nivel local e internacional.