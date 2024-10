El volante del Cacique no llegaría a acuerdo por su renovación y todo indica que seguirá en el país. Incluso ya busca opciones entre los grandes.

El mercado de pases empieza a moverse en el fútbol chileno. Con tan solo dos fechas por disputarse, ya varios equipos iniciaron el proceso de renovaciones y con ello, posibles salidas a final de año. Colo Colo ha sido uno de los cubes que ha liderado este ítem y la tarea ya se adelantó con jugadores como Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Brayan Cortés.

El tema es que todavía falta por definir la continuidad de varios titulares en el equipo como Erick Wiemberg, Emiliano Amor, Guillermo Paiva y Leonardo Gil. Este último ha sido uno de los que más división ha generado por su rendimiento en los últimos meses y el alto sueldo que recibe.

El “Colo” sería uno de los mejores pagados y por lo mismo en ByN para renovar su vínculo, pondrían como condicionante disminuir su sueldo. Dicho tema ha generado revuelo en el plantel albo donde se pide un esfuerzo por mantener al volante. Su experiencia y calidad lo ha hecho pieza clave en el esquema de Jorge Almirón.

Pero los rumores de una posible salida los inició Vero Bianchi. La periodista de TNT Sports reveló que el jugador podría pasar a un rival directo de los albos. ”Yo estuve hablando con gente y me decían que si no renueva en Colo Colo se lo imaginan en la U. ¿Saben qué? Yo me lo imagino más en la Católica que en la U”, deslizó la comunicadora.

El tema es que ahora en Radio ADN confirmaron que el jugador ya fue ofrecido formalmente a la UC. Incluso cuando aún no se define su continuidad en Colo Colo. “Se podría quedar en el fútbol chileno. Podría mantener el blanco, pero sumarle una franja al medio. No es que la Universidad Católica lo esté buscando, pero se lo habrían ofrecido. Está cómodo en Chile, se quiere quedar”, aseguró Rodrigo Hernández en el programa de Los Tenores de este lunes.

¿Cuánto gana Leonardo Gil en Colo Colo?

Según indicó La Tercera, el volante Leonardo Gil recibe un sueldo de 60 millones de pesos. Desde su llegada en 2021 se ha transformado en uno de los jugadores más regulares. En total ya tiene 155 partidos con 22 goles y 27 asistencias.

El seleccionado nacional bajo el mandato de Martín Lasarte, y que jugó en Olimpo, Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Vasco Da Gama entre otros, ahora deberá definir su destino: si seguir en Colo Colo o buscar nuevos rumbos.