La molestia de Emiliano Amor con el cuerpo técnico de Colo Colo por no sumar minutos

Uno de los jugadores que más piden los hinchas de Colo Colo, con el actual momento del plantel de Gustavo Quinteros que viene de empatar 1-1 ante Deportes Copiapó, es el nombre de Emiliano Amor.

El defensor se lesión a fines de 2022 y no fue inscrito para el comienzo de la temporada, aunque tras la ventana fue incorporado al equipo, sin todavía poder tomar protagonismo porque no ha jugado.

Molestia

Una situación que no tiene tranquilo al jugador argentino, donde revelan una molestia del ex Vélez Sarsfield contra el cuerpo técnico de Quinteros que no le da oportunidades.

Situación que fue revelada por Rodrigo López, de D Sports, en el programa Más Que Fútbol, donde entregó importantes detalles de su situación.

“Me dicen que está complicado lo de Amor. Más allá de lo futbolístico, él se siente bien y cree que puede jugar, pero no lo están citando y ahí hay un tema”, comenzó explicando.

“A mí me dicen que en términos futbolísticos está bien en el juego aéreo, bien en la salida, pero cuando tiene que ir al uno contra uno le cuesta esa lesión que no logra estar al 100%. Veo difícil el tema”, profundizó.

Un tema importante por los errores que ha mostrado Colo Colo en la última línea, donde los hinchas también piden el regreso de Amor.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo salta a la cancha el sábado 23 de septiembre para uno de sus desafíos más importantes del año: enfrentar a Cobresal. Los albos necesitan ganarle sí o sí a los mineros para no decirle adiós definitivo al título del Campeonato Nacional.

¿Cómo marcha Colo Colo en la tabla de posiciones?

Colo Colo se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Tiene 36 puntos, los mismos de Palestino. Más arriba marchan Huachipato (40) y el sólido puntero, Cobresal (46).