Jordhy Thompson está listo para salir del país. Luego de que el sábado se frustrara su viaje a Rusia por un tema de sobreventa del avión, el futbolista dejó Chile esta mañana para emprender rumbo a Oremburgo y firmar por su nuevo club, el FC Orenburg de la Liga Premier rusa.

Su representante se encargó de pagar la fianza que le impedía abandonar el país; puso un departamento en Santiago Centro como garantía para que levantaran las medidas cautelares puestas encima del futbolista tras ser denunciado por violencia intrafamiliar y femicidio frustrado por su ex pareja.

En la antesala del viaje a Rusia Thompson se encargó de ceder a su perrito Vaquero; el futbolista compartió imágenes de la despedida del can, con quien no puede viajar a tierras euroasiáticas. Asimismo, la polola de Joan Cruz, María Josefa Núñez, le dedicó emotivas palabras. Pero no fue la única.

El portal “Diabla Cahuinera” compartió imágenes que una joven desconocida subió a sus historias. En ellas se ven en el espejo de un ascensor, compartiendo un momento íntimo e incluso dándose un besito. La mujer escribió “buen viaje mi bebé”, con un corazón negro.

De momento se desconoce la identidad de la joven que publicó dichas historias en sus Instagram Stories, pero se presume que no es la misma que compartió hace algunos días otro portal de farándula chilena. Tampoco se sabe si efectivamente son pareja o solo son amigos cercanos.

Lo que parece ser un hecho ahora es que Thompson será refuerzo del FC Orenburg, donde llega en calidad de préstamo por seis meses. El jugador acompañará al equipo en la intertemporada y espera estar a disposición el 8 de febrero, cuando disputen un amistoso ante Dinamo Moscú en Turquía.

“La verdad es que estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy agradecido de Diosito por la nueva oportunidad que se me está presentando. Así que eso, no voy a hablar más. Ahora toca hablar dentro de la cancha y hacer lo mejor”, afirmó el jugador antes de intentar viajar a Rusia el pasado sábado.

Y este lunes, ya despegado rumbo a Turquía, Jordhy Thompson se despidió en su cuenta de Instagram y agradeció por esta chance. “Nuevo comienzo gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Vamos con todo!!”, escribió.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.