Colo Colo quiere un 2025 con glorias y éxitos. Lo dejado por este año es sumamente esperanzador, considerando que el Cacique avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores y consiguió el título del Campeonato Nacional.

¿Cómo superar la próxima temporada un año tan fructífero? Con buenos refuerzos, puede ser una respuesta. Pero, también guardando a aquellos jugadores de buen rendimiento.

Sin embargo, hay elementos que no se pueden mantener. Un buen rendimiento también va acompañado de interés extranjero y del propio jugador. Es el caso de Brayan Cortés, que decidió dejar Macul.

Uno que pone plazos: Keylor Navas exige

Keylor Navas, el histórico portero costarricense de vasta experiencia en Europa continúa como agente libre. Y, tras el anuncio de la salida de Brayan Cortés, fue vinculado a Colo Colo.

Pero, no únicamente. En realidad, son varios los equipos dispuestos a sacar la billetera y ponerse con unos millones para tener en sus respectivos arcos al portero tico.

Keylor Navas jugó con su selección en los primeros meses de este año | Getty Images

Para ellos, el costarricense envió un mensaje. “No me queda nada más que decir gracias a todos esos equipos que constantemente me llaman y se interesan por mis servicios“, aseguró el meta.

Sin embargo, además, dio un plazo para jugar. Es que quien quiera tener a Keylor Navas en su portería, tendrá que hacerlo pronto. “La idea no era una pausa tan larga, espero estar otra vez en las canchas en enero“, comentó el meta.

¿Por qué Keylor Navas suena en varios equipos?

Terminó su contrato con el Paris Saint-Germain el 1 de julio de este año y está en condición de jugador disponible a costo cero. Aunque con un sueldo multimillonario para un mercado como el chileno.