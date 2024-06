Qué difícil ser joven y tener lugar en Colo Colo. Los equipos grandes suelen tener una fuerte competencia, tanto en el ámbito local como el internacional, por lo que para destacar desde las juveniles hay que tener ADN de crack.

También ha pasado, muchas veces, que los que suben al primer equipo no consiguen replicar lo mismo que venían haciendo en las inferiores, por lo que los buenos resultados en la Proyección no son sinónimo de éxito.

Sin embargo, Colo Colo ha necesitado más que nunca el apoyo de los menores. Con un equipo corto y necesitando la alternancia, el cuadro de Jorge Almirón intentó darle espacio a los más pequeños, pero salió mal.

Por ejemplo, en el duelo ante Ñublense, por la séptima fecha, jugaron Jeyson Rojas (22 años), Vicente Pizarro (21), Lucas Soto (21), Lucas Cepeda (21), Bruno Gutiérrez (21) y Daniel Gutiérrez (21). Después entró Diego Plaza (21).

Malos resultados

El duelo ante Ñublense es una muestra de lo que ha pasado con los más jóvenes, cuando Jorge Almirón les dio la tremenda responsabilidad en el torneo chileno. El duelo terminó 3-0 a favor de los chillanejos.

Jorge Almirón fue claro con lo que piensa sobre el talento juvenil en Colo Colo y aseguró que los tiene en la mira. “Está Daniel, está Soto, Leandro Hernández que no ha tenido mucha participación y ni está con el plantel pero juega bien. Tiene que esperar su oportunidad”, enfatizó el DT albo, que alegó por las bases del Campeonato Nacional.

“Lo hablé en un momento, la posibilidad de tener 23 jugadores contando los del banco. A veces vas ganando por una ventaja y necesitas ver jugadores, darles posibilidad para generar competencia, puede entrar Leandro u otros”, polemizó el argentino, quien continuó con su análisis.

“Es discutible pero ya está la regla hecha. Hay que ver para abajo, la Proyección. Hay una brecha ahí que queda en el limbo, porque los de 21 años no tienen posibilidad de jugar porque son 18, entonces entrenan y no compiten. No saben el nivel que tienen”, cerró su argumento el técnico albo.