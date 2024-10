Colo Colo no pudo sacar la tarea adelante y se despidió de la Copa Chile tras igualar sin goles ante Magallanes. El Cacique se quedó con las ganas de revertir el 3 a 0 en la ida de la Final Regional y ahora sólo se enfoca en lo que será la recta final del Campeonato Nacional.

Tras el partido, Jorge Almirón habló después de semanas de silencio y en medio del cara a cara en el Tribunal de Disciplina por la denuncia de la U. Sin embargo, hubo un hecho que pasó piola y fue su fuerte reclamo por el penal contra Guillermo Paiva.

Sobre el final del primer tiempo del duelo con Magallanes, el delantero fue derribado en el área. Pero para sorpresa de todos, el árbitro Diego Flores sólo cobró un tiro libre que terminó en nada. Una situación que no le gustó nada al DT y por la que se quejó públicamente.

Jorge Almirón le pega al árbitro por no cobrarle penal a Colo Colo

En medio de su respuesta a la denuncia de la U, Jorge Almirón también tuvo palabras para lo ocurrido ante Magallanes. Colo Colo quedó eliminado de la Copa Chile a manos del Manojito de Claveles al no poder remontar el 3 a 0 de la ida.

Jorge Almirón no se guardó nada contra el árbitro por el penal a Guillermo Paiva que no fue sancionado. Foto: Photosport.

“Siempre tenemos la fe de remontar, llegamos muchas veces. El equipo se defendió bien y tiene argumentos para aprovechar espacios largos, más allá de que defendieron, pero jugaron con puntas para el contragolpe“, explicó el DT en conferencia de prensa.

De hecho, destacó que Magallanes cumplió con su plan de manera perfecta para dejarlos fuera del torneo. “El rival hizo su partido y nosotros no tuvimos claridad en un momento importante”.

Pero tras ello, Jorge Almirón entró con todo en la polémica por el supuesto penal a Guillermo Paiva y disparó contra el juez. “Está la jugada del penal, que es claro, se puede abrir el 1 a 0 y cambia la dinámica“.

Eso no fue todo, ya que se quejó de que en una instancia como esa, la ANFP no implemente tecnologías. “El árbitro no cobró, no está el VAR, estaba al lado y creo que reconoció que se equivocó. Ya está”.

Aunque más allá de eso, reconoció que dan vuelta la página para pensar en lo que les espera en la recta final. “El equipo hizo el esfuerzo y el rival hizo lo que tenía que hacer para defender el resultado. Nosotros a enfocarnos en lo que viene”.

Jorge Almirón y Colo Colo se despiden de la Copa Chile para enfocarse en su gran objetivo. El Cacique ahora apuesta todo al Campeonato Nacional, donde deberá esperar la decisión de la ANFP por la denuncia de la U para saber si será campeón o no.

¿Cuáles son los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Con el choque con Magallanes, Jorge Almirón llegó a un total de 50 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha conseguido 29 triunfos, 12 empates y 9 derrotas, con 72 goles a favor y 37 en contra.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Jorge Almirón y Colo Colo ahora se enfocan en la recta final del Campeonato Nacional, donde tiene un duelo clave este fin de semana. El domingo 3 de noviembre desde las 18:00 horas el Cacique recibe a Deportes Iquique, a la misma hora que la U visitará a Ñublense y con chances de ser campeón.