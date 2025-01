No es normal para un técnico como Jorge Almirón todas las complicaciones que se dan en nuestro país para poder llevar a cabo la Supercopa 2025 que enfrentará a Colo Colo con Universidad de Chile, duelo que todavía está en duda.

Es que todo lo que rodea a este partido, en materia de estadio, venta de entradas, concentraciones y programación, que enfrenta a la ANFP con las autoridades de Gobierno, terminó por colmar la paciencia al entrenador argentino.

Así lo hizo saber Almirón en conversación con Meganoticias, donde mostró su extrañeza por todas las circunstancias en torno a la Supercopa, y no dudó en criticar a quienes organizan este encuentro, a quienes no dudó en calificarlos como “antifútbol“.

ver también Almirón mete presión a Blanco y Negro por refuerzos: "No alcanza con un solo equipo"

Jorge Almirón contra todos por la Supercopa

“Se me hace todo muy raro, no estoy acostumbrado a eso. En Argentina se juegan muchos clásicos, cuando es un partido del torneo local siempre se juega con la parcialidad local, y cuando es un partido de copa como en este caso se juega con las dos hinchadas, con seguridad y es normal, y son bravas las hinchadas allá también”, expresó el DT albo.

Al respecto, Almirón afirmó que “se me hace muy raro sobre todo por el espectáculo, porque se juega el sábado a las 12, estamos en pleno verano, es antifutbolístico, no lo entiendo porque no ayuda al espectáculo, creo que van a reducir el aforo a 6 mil personas, no podrán ir los hinchas y está bastante reducido eso”

“En esas cosas no estoy de acuerdo, soy claro y tengo que decir que no me gusta“, añadió el técnico de Colo Colo, quien sentencia que “debería tener mucho más prestigio esta final que tendrá jugadores históricos en los dos equipos. Hay que normalizar eso como un partido de fútbol fuerte y serio, y que no pase más que eso”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se jugará este encuentro?

Si finalmente todo sigue su marco normal, la Supercopa 2025 que enfrentará a Colo Colo y Universidad de Chile debiera disputarse este sábado 25 de enero, a partir de las 12 del mediodía en el Estadio La Portada de La Serena. Aunque todo está en veremos.