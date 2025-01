Cuando parece que la larga teleserie de Maximiliano Falcón y su futuro en Colo Colo está por terminar, un nuevo capítulo aparece para dejar más incertidumbre. En esta ocasión, el protagonista es el mismísimo técnico albo Jorge Almirón.

Ya pasaron 11 días desde que el “Peluca” debió sumarse a la pretemporada de los albos en La Serena, mas no lo hizo y se declaró en rebeldía por no conseguir un aumento en su sueldo. Pese a la presencia del equipo en Uruguay, tampoco se sumó.

Ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en la reunión de directorio de Blanco y Negro que podría sentenciar el futuro de Falcón, Almirón fue categórico en conversación con ESPN para señalar que el central uruguayo todavía pertenece a Colo Colo.

Almirón sentencia futuro de Falcón en Colo Colo

Ante la pregunta de Patricio Yáñez sobre este tema, el DT argentino respondió que “me juntaré a hablar con él, apareció una oportunidad, lo conversé con él, tenía la posibilidad, entiendo al jugador. Lamentablemente para él, porque es muy querido, no se presentó en su momento y genera malestar“.

En esa línea, Almirón agrega que “mientras Falcón tenga contrato y sea jugador nuestro me mantendré al margen de opinar de otra manera. fue un jugador muy importante y esperemos ver como termina porque para mí todavía es jugador de Colo Colo. Por ahora, está considerado en el plantel“.

Sebastián Vegas, ¿como reemplazo de “Peluca”?

Es prácticamente un hecho que el defensor surgido en Audax Italiano se convertirá en nuevo refuerzo de Colo Colo, por ello se le preguntó a Almirón si es que el ex Monterrey tomará el lugar del uruguayo en el plantel para 2025.

“Es igual esté o no Falcón. La idea es tener otro central pero no me quiero adelantar, todo depende de las próximas horas. nosotros seguimos entrenando, hay tiempo para trabajar, fue algo inesperado pero todo tiene solución“, sentenció el estratega.

