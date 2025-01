Maximiliano Falcón se ha transformado en la mayor preocupación de Colo Colo en este inicio de temporada. El Peluca no se sumó a la pretemporada y hasta el día de hoy no se ha presentado a entrenar.

Situación que molestó a la directiva de ByN y también a sus compañeros. Si hasta Arturo Vidal le dio un ultimátum para definir pronto su futuro. Lo que podría concretarse este martes en la reunión extraordinaria que tendrá la concesionaria.

Sin embargo, la resolución podría no ser de las mejores para los hinchas. Así lo adelantó Dani Arrieta en TNT Sports ya que entregó un dato clave sobre lo que se vivirá en las próximas horas.

“A mí lo que me dicen es que no hay vuelta atrás. Hay cosas que no se saben. Pero según el entorno del jugador, en su momento le dijeron ‘tu te vas si llega una oferta por X montó’. Entiendo que esta oferta que llegó sería similar a ese monto que le mencionaron. Por ahí va la molestia del jugador”, expresó de entrada el periodista en Pelota Parada.

Maxi Falcón busca salir de Colo Colo para llegar al Inter Miami

El futuro de Maximiliano Falcón: ¿Se queda o se va de Colo Colo?

Por lo mismo, Arrieta recalcó que este martes podría definirse de una vez la situación de Falcón. Escenario en el que ya trabaja Aníbal Mosa para que el directorio de ByN tome una decisión en conjunto sobre el Peluca.

“Lo que está claro es que esto se tiene que solucionar y ya se está trabajando en ello. No para que siga, sino para que se pueda concretar su salida. En esta reunión de directorio no será lo central Falcón, pero Mosa llegará con una idea para que se defina su caso”, sentenció.