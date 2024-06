Insólita defensa de ex Colo Colo a Arturo Vidal: "Lo expulsó un árbitro que no conoce nadie"

A pesar de que Colo Colo no jugó bien y que rescató un empate con lo justo, todas las miradas de lo ocurrido ante O’Higgins se las lleva Arturo Vidal. El King sumó su primera expulsión desde que regresó a Chile luego de una infatil agresión a Antonio Díaz.

El volante estuvo en un picante duelo con el jugador del Capo de Provincia a lo largo del partido y ya se había ganado una amarilla en el primer tiempo. En los descuentos y ya con el resultado igualado, no aguantó más y le dio un golpe que le significó la tarjeta roja.

Pero más allá de que la agresión hasta para la familia alba fue torpe, hay algunos que no lo creen así. Un histórico del Cacique salió en defensa del bicampeón de América y se lanzó contra el árbitro del encuentro por lo ocurrido.

Pelé Álvarez le presta el ropero entero a Arturo Vidal tras su expulsión

Arturo Vidal fue expulsado ante O’Higgins en el final del partido y se perderá la llave de vuelta por la Copa Chile. La situación le genera un gran dolor de cabeza a Jorge Almirón y Colo Colo, quienes ahora tendrán que encontrarle un reemplazante para ir a buscar la clasificación.

Arturo Vidal agredió a Antonio Díaz y se ganó la tarjeta roja en Colo Colo. Foto: Photosport.

En conversación con RedGol, José Luis Álvarez, más conocido como Pelé, se refirió a lo ocurrido ante el Capo de Provincia. “La costumbre de no poder jugar bien, de no tener un equipo estable, donde haya un centrodelantero como tiene que ser o un jugador que dé pases entre líneas. No tenemos”, lanzó.

Pero tras ello el otrora valor albo sorprendió con una inesperada defensa al King. “A Vidal lo dejo fuera de todo. Entiendo que la gente habla, él habla de más también, pero es una buena persona. El tema está en que ya lo persiguen, le muestran amarilla por cualquier cosa y juega siempre fuerte, pasa el límite”.

Eso no fue todo, ya que Pelé Álvarez se le tiró al cuelo al juez Víctor Manzor, al que culpó de querer figurar. “Lo demás es exageración de los jugadores. ¿Qué más se puede pedir? Lo expulsó un árbitro que no conoce nadie y se va a hacer famoso por esto”.

Ya dejando de lado el caso de Arturo Vidal, aprovechó de pegarle a otra figura del Cacique. “Colo Colo tuvo oportunidades. Carlos Palacios no sé qué decir, lo eligen la figura y, para serlo, tienes que hacer los goles que te pierdes. Los tienes que hacer. Hay otras cosas”.

Finalmente, Pelé Álvarez hizo un llamado a la dirigencia para analizar bien las opciones para reforzar al club en la segunda rueda. “Deben venir jugadores que realmente le metan y sean aporte”, sentenció.

¿Estás de acuerdo con la defensa de Pelé Álvarez a Arturo Vidal? ¿Estás de acuerdo con la defensa de Pelé Álvarez a Arturo Vidal? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Tras el duelo con O’Higgins, Arturo Vidal ha logrado disputar un total de 20 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado seis goles, ha aportado con una asistencia y alcanza los 1.605 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo es la vuelta de Copa Chile entre Colo Colo y O’Higgins?

Ya sin Arturo Vidal, Colo Colo irá por la clasificación en la Copa Chile ante O’Higgins. La vuelta de la llave de cuartos de final será este domingo 30 de junio desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.