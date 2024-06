Arturo Vidal tuvo un amargo partido en el agónico empate entre Colo Colo y O’Higgins en los cuartos de final de la Copa Chile. El King empezó el duelo como titular y fue el capitán del Cacique, pero recibió doble tarjeta amarilla y fue expulsado cerca del final.

El mediocampista, quien se había ganado la primera cartulina a los 37’, estaba jugando al límite cuando recibió la segunda tarjeta a los 90′ luego de pisar a Antonio Díaz. Dos amarillas y expulsado del encuentro, por lo que se perderá la revancha del domingo 30 de junio en el Monumental.

La molestia de Vidal por la decisión arbitral quedó en evidencia después del partido, donde conversó con los medios de comunicación. En zona mixta, el volante criticó la reacción de Antonio Díaz, la que considero exagerada, y la atribuyó a algo negativo del fútbol chileno.

“La expulsión me molesta mucho. Creo que acá los futbolistas en Chile tienen que mejorar eso de estar llorando todo el rato, por eso después cuando salimos a jugar afuera nos pasan la cuenta y no nos podemos enfrentar a los demás, porque en Chile se llora mucho”, dijo.

Arturo Vidal quiere que le eliminen la segunda amarilla

“Le dije al árbitro que no le hice nada, que no lo pisé con maldad. Claramente, lo pasé a llevar en la punta, pero no es para una tarjeta amarilla. Seguramente él no habría cobrado, cobró el cuarto. Me dijeron que el cuarto escuchó el grito del jugador y eso fue la expulsión”, agregó Arturo Vidal.

Por último, comentó que “ojalá se pueda remediar y poder jugar el próximo partido”. ¿Sus argumentos? “Vi la jugada y fue una jugada como pasó en todo el partido. Si no tendrían que haberse ido todos expulsados”, concluyó.

