Histórico del 91 carga contra Esteban Pavez por quiebre interno en Colo Colo: “Es una burla”

Colo Colo ya piensa en el centenario del 2025. El Cacique este viernes presentó parte del itinerario para la celebración del próximo 19 de abril. Lo que contó con la revelación de una gira nacional, actividades en el Monumental y hasta la remodelación del estadio.



El tema es que los grandes ausentes fueron los referentes del plantel estelar. El conflicto por el no pago de los premios, alejaron a estandartes como Esteban Pavez y Arturo Vidal.

Ante esto, un histórico de la Copa Libertadores 1991 como Gabriel Mendoza enfrentó el conflicto y mandó un potente a los estandartes del plantel. En especial a Pavez, que ha portado la jineta en las últimas temporadas.

El reclamo contra Esteban Pavez

“Hace falta una declaración del capitán para referirse realmente a lo que sucede. Uno no puede opinar a especulaciones. Debería explicar lo ocurrido, para dar tranquilidad o manifestar su molestia por los pagos que no han recibido”, expresó en conversación con Redgol.

Tras ello, el Coca abordó la pichanga que disputaron Pavez y Vidal en plena actividad del centenario. Por lo que pidió la unión definitiva entre ByN y los jugadores para no empañar el cumpleaños más importante de los albos.

“Eso hace que en un año tan importante no estamos unidos. Eso no puede ocurrir. Tenemos que estar unidos y solucionar los conflictos. Es una burla que el capitán del equipo no este en la actividad del centenario”, sentenció.

