El triunfo de Colo Colo sobre Palestino en el Campeonato Nacional tuvo un amargo final para Erick Wiemberg, quien fue expulsado a los 90+7 luego de una jugada donde golpeó el rostro de Juan Fernando Garro. El defensor albo vio la tarjeta roja pese a sus intensos reclamos.

El zaguero no podía creer la determinación del árbitro Mathias Riquelme. En Colo Colo, en tanto, se preparan para apelar la expulsión. De todas formas, esto no le quitó la alegría de retomar la punta del torneo junto a Colo Colo, que sigue siendo el máximo candidato a quedarse con el título.

Y eso no es lo único que hace sonreír al defensor del Cacique durante estos días. Este lunes, el futbolista confirmó que se convirtieron nuevamente en padres junto a su esposa, Rosemarie Eggers, y le dio la bienvenida a León. Antes, habían perdido a la pequeña Dominga.

“Casi un mes de puro amor. Los amo, hombrecitos de mi vida“, publicó Eggers. “Tenemos la dicha de poder disfrutar a nuestro León y siempre recordando que tiene a su hermanita Domi en el cielo cuidándonos. Gracias mi amor por darme la posibilidad de ser padre nuevamente. Los amo infinito“, agregó Wiemberg.

Erick Wiemberg: nuevamente papá y buscando salvarse en el torneo

Erick Wimberg vive una semana llena de emociones con el anuncio del nacimiento de su hijo, León, y la expulsión que buscará revertir en el Campeonato Nacional. El defensa no quiere perderse el final del torneo luego de ver la roja directa contra Palestino.

“Erick me dijo que hubo un choque con el hombro, un golpe nada más, pero que no fue en búsqueda de hacer daño. Fue raro lo del árbitro, no había cobrado foul, tampoco fue a al VAR. Por lo que dijo Erick, fue un choque casual, de ahí en más veremos si apelamos”, dijo Maximiliano Velázquez, ayudante de Jorge Almirón.