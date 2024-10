Ayudante técnico de Jorge Almirón reconoce que no están contentos con la expulsión de Wiemberg ante Palestino y esperan apelar para evitar el castigo.

Colo Colo se lo dio vuelta a Palestino. El Cacique derrotó por 2-3 a los tetracolores por la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional, en un partido en que los albos estuvieron dos veces en desventaja.

El Cacique recupera la punta de la tabla y la primera opción al título en la lucha por el campeonato con Universidad de Chile, pero no todo es festejos en Colo Colo.

Es que Erick Wiemberg se fue expulsado en los albos cuando se jugaban los descuentos (90’+7), por una jugada en la que disputa un balón con Juan Fernando Garro. El de Palestino terminó golpeado en su rostro con el hombro del rival y vio la roja.

Wiemberg alegó en la cancha que la expulsión era demasiado, pero por ahora arriesga perderse los duelos finales contra Deportes Iquique y Deportes Copiapó. Más aún considerando que de Palestino informaron que Garro terminó con fractura de pómulo.

Colo Colo espera apelar: choque casual

Eso sí, en Colo Colo ya piensan en apelar la tarjeta roja, que definirá sanción en la sesión del Tribunal de Disciplinas de este martes. Lo confirmó Maximiliano Velázquez, ayudante técnico en el Cacique y quien reemplazó a al suspendido Jorge Almirón.

La expulsión de Wiemberg: Colo Colo piensa apelar.

“Erick me dijo que hubo un choque con el hombro, un golpe nada más, pero que no fue en búsqueda de hacer daño. Fue raro lo del árbitro, no había cobrado foul, tampoco fue a ver al monitor VAR”, dijo el ayudante de Almirón.

Maximiliano Velázquez sentencia que “por lo que dijo Erick fue un choque casual, de ahí en más veremos si apelamos con las imágenes”.

¿Cuándo juega Colo Colo y quién es su próximo rival?

Colo Colo vuelve a la acción este martes 29 de octubre contra Magallanes, por la final de vuelta de la Zona Centro Sur en la fase regional de la Copa Chile. A espera de la programación, Colo Colo recibirá a Deportes Iquique el fin de semana del domingo 3 de noviembre.