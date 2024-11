Un día clave se viene este miércoles en Colo Colo, porque a partir de las 14:00 horas se realizará una reunión de directorio de Blanco y Negro, donde el tema a tratar será la renovación de jugadores claves para 2025.

Los dos futbolistas que están cerca de extender su vínculo con el campeón chileno son Marcos Bolados y César Fuentes, mientras que Brayan Cortés empieza a despedirse del estadio Monumental.

Además, los directivos del cuadro albo empezarán a hablar de potenciales refuerzos, y Juan Cristóbal Guarello se tomó la atribución de recomendar un jugador para Colo Colo.

Guarello pide el regreso de Damián Pizarro para Colo Colo

El periodista, a través del programa La Hora de King Kong, señaló que sería positivo que Damián Pizarro regrese al estadio Monumental, debido a que no ha jugado ningún minuto desde que partió a Udinese.

“Hay una buena posibilidad de que venga a Colo Colo, que sería bastante lógico. Un lugar donde lo quieren, donde le iba relativamente bien y es un campeonato bastante más accesible que el italiano”, dijo el comentarista.

Damián Pizarro todavía no debuta en Udinese.

“Físicamente no le dio en Italia porque lo vendieron muy joven, no estaba suficientemente maduro, no tenía experiencia”, agregó.

Para cerrar el tema, Guarello insistió que “me parecería muy bueno que volviera a Colo Colo, así no tienen que ir a buscar un delantero carísimo y le iría mejor que a Paiva. Acá se va sentir acogido, contenido y toda la cuestión”.