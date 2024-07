El portero de Colo Colo recibió un castigo que no le pareció suficiente a Ángel Botto, quien fue presidente del Tribunal durante 21 años. ¡Acá los detalles!

Después de analizar toda la conducta que tuvo, el Tribunal de Disciplina sancionó a Brayan Cortés con tres partidos. A raíz de ese castigo, el arquero de Colo Colo no podrá disputar el Superclásico ante Universidad de Chile, el último de la seguidilla de encuentros que no jugará el Indio.

“Por todo lo que leí, sólo puedo concluir que se le aplicó una sanción al jugador Cortés. No tengo conocimiento de qué otras sanciones ni si el Tribunal procedió a citar a todos los involucrados en la riña, que era lo que correspondía”, dijo Ángel Botto en Cooperativa Deportes. El expresidente del ente rector del fútbol chileno puso en duda la repartición de castigos.

Además de las tres fechas de Cortés, Exequiel Segall leyó un trío de puniciones: Lucas Soto no podrá actuar en un duelo. Los expulsados de Unión Española corrieron distinta suerte: Pablo Aránguiz estará ausente por dos duelos. Y Sebastián Leyton en un solo cotejo.

Brayan Cortés en plena participación durante la batahola. (Felipe Zanca/Photosport).

“Es una equivocada aplicación de normas conocidas por el Tribunal. Ahora, lisa y llanamente iban a ser excluidas de análisis por razones que no puedo justificar ni entender. Es un fallo incompleto”, acusó Botto, quien no sólo considera baja la sanción para Cortés. También para todos quienes fueron captados en la batahola que ocurrió cerca del final de la victoria alba ante los hispanos.

Ángel Botto pone en duda al Tribunal de Disciplina por la sanción a Brayan Cortés y los tres expulsados del Colo Colo vs. Unión Española

El expresidente del Tribunal de Disciplina cree que faltaron hechos por considerar y no sólo para Brayan Cortés. “El fallo no aborda toda la temática y el contexto de la conducta realizada por muchos jugadores que son merecedores de sanción”, expuso Ángel Botto, siempre con Cooperativa Deportes.

“La sanción está en el artículo 63, letra e II. Sancionar a Cortés sólo por el golpe de puño en esa misma riña me parece una muy mala definición por parte del Tribunal de Disciplina”, apuntó Botto, quien en 2014 dejó la presidencia del ente sancionador del fútbol chileno luego de 21 años.

Se suma a los cuestionamientos que hizo Mauricio Pinilla, quien no apuntó directamente a la sanción. Pero sí a que el ex meta de Deportes Iquique no haya dado ninguna declaración para salir al paso de una conducta que deja con 10 jugadores al equipo. De la que era reincidente. Y que para colmo obligó a Emiliano Amor a ponerse los guantes y custodiar la portería.

El primero de los partidos en que Jorge Almirón recurrirá por obligación a Fernando de Paul será ante O’Higgins. Luego, frente a Huachipato. Una oportunidad para el Tuto, que enfrentará a Universidad de Chile, de no ocurrir nada extraño.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo se ubica en el 4° lugar del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 16 partidos.

