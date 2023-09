Colo Colo no pudo contra Universidad de Chile y debió conformarse con un empate 1-1, cuando parecía que los albos tenían todo para dejar nocaut a un Chuncho que de todas formas completa siete partidos seguidos sin victorias con cinco derrotas.

A dos días del clásico Colo Colo fue golpeado por el escándalo de Jordhy Thompson y Damián Pizarro, que se agarraron a combos mientras jugaban una pichanga de liga amateur.

Justo antes el capitán de los albos, Esteban Pavez, había manifestado su deseo que Thompson partiera a México y no jugara el Superclásico, “con la cabeza en otra” por su entonces inminente fichaje. Finalmente, el joven jugador que fue protagonista de un condenable incidente de violencia de género terminó sancionado con Pizarro.

Gustavo Quinteros los borró del Superclásico y Esteban Pavez cree que el hecho perjudicó el resultado de Colo Colo ante la U. De hecho, el volante sin decir mucho hizo bolsa a sus compañeros por la indisciplina y falsa de profesionalismo.

Pavez furia con Thompson y Pizarro

“Fue una irresponsabilidad grande y voy a omitir muchas palabras porque a veces uno es muy sincero. Yo soy demasiado sincero a veces y eso me juega una mala pasada. No estamos en un país al que le guste la sinceridad. Voy a omitir, pero fue una irresponsabilidad de los dos. Me hubiese gustado que estuvieran en este partido. Ahora el club tiene que ver qué pasa con ellos, pero voy a omitir y no decir todo lo que pienso, porque al final me genera problemas . Por ser sincero te cuestionan”, dijo tajante y evidentemente molesto Pavez.

Lo futbolístico

Respecto al Superclásico en sí, Pavez manifestó que quedó “desilusionado, nosotros queríamos ganar los tres puntos para estar arriba. No dependemos de nosotros para ser campeones, pero es el gran objetivo. Estamos lejos aún, tenemos dos partidos menos, pero queríamos ganar hoy”.

El capitán de Colo Colo sentenció que “en el primer tiempo tuvimos dos o tres claras y debimos marcar diferencias. Después el segundo tiempo se hizo parejo, mucho pelotazo, no se podía jugar bien porque la cancha era un desastre”.

¿Por qué Quinteros marginó a Jordhy Thompson y Damián Pizarro?

Gustavo Quinteros decidió no citar a Jordhy Thompson y Damián Pizarro al Superclásico por la participación de ambos en un partido amateur. En un video que se difundió por redes sociales, se ve a los jugadores participando en una pelea a golpes.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el Superclásico?

Con el empate 1-1 entre Universidad de Chile y Colo Colo, los azules son décimos con 31 puntos y los albos terceros con 35, dándole terreno para escaparse al puntero Cobresal (43).