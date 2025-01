Después de haber dejado el club en noviembre pasado, Emiliano Amor está de vuelta en Colo Colo. En una extraña situación, el defensor pasó de despedirse a regresar al Cacique ante la situación de Maximiliano Falcón.

Este martes el zaguero fue presentado en el Estadio Monumental y entre todo lo que habló, dejó un espacio para agradecer al plantel. Y es que según reveló, sus compañeros y Arturo Vidal jugaron un rol clave para que aceptara retornar a la Ruca.

Días atrás el King jugó al misterio con que tenía a su candidato para tomar el puesto del Peluca y posteriormente se supo que era Emilove. Un gesto que fue fundamental para que se concretara su vuelta.

Emiliano Amor y rol que tuvo Arturo Vidal junto al plantel de Colo Colo para que vuelva

Emiliano Amor ya es otra vez jugador de Colo Colo, con la misión de tomar el puesto de Maximiliano Falcón. Pero para que aceptara volver luego de partir en noviembre, hubo gente clave y sus compañeros fueron fundamentales.

Emiliano Amor aseguró que Arturo Vidal y sus compañeros fueron claves para que vuelva a Colo Colo. Foto: Photosport.

“En un momento tuve que decidir y decidí por mi familia, por mí, porque también mis compañeros me llamaban. También porque Aníbal, Daniel y el directorio presentaron una oferta. No había mucho que pensar“, comenzó señalando.

Emiliano Amor remarcó que tenía las dos propuestas en las manos, pero fue imposible rechazar al Cacique. “Hubo un momento, no sé qué día, pero tuve que decidir entre San Lorenzo y Colo Colo… y bueno, aquí estamos“.

Consultado sobre la competencia en la defensa, dejó claro que ayudará de donde le toque. “Siempre me sentí importante dentro del plantel, de ayudar de donde me toca. He sido titular, suplente, fuera de los convocados. Siempre trato de aportar mi granito de arena a mis compañeros. Cuando me lesioné, lo hice desde afuera“.

“Vamos a intentar que Colo Colo mejore, gane todas las competencias, ser lo mejor posible y que mi compañero al lado o adelante, meterle presión para que la competencia sana interna que tenemos en el plantel esté muy buena. Somos muchos jugadores de jerarquía así que eso va a llevar a Colo Colo más arriba todavía”, añadió.

Fue tras ello que Emiliano Amor reveló un llamado de Arturo Vidal para que regresara. “Obviamente es un referente, el que tenemos dentro del plantel. Hubo contactos, me lo reservo para mí, pero le agradezco porque alguien como Arturo Vidal, que quiera que esté acá, para mí es un orgullo muy grande“.

Finalmente elogió lo que significa el King para él y el plantel. “Es un compañero de mucha experiencia, trayectoria y muy buena persona. Le agradezco por ser tan buen compañero como lo fue y como lo es“.

¿Cuáles son los números de Emiliano Amor en Colo Colo?

Emiliano Amor va por una nueva aventura con Colo Colo en 2025 y tratará de aumentar sus números. Hasta ahora, alcanza los 99 partidos oficiales disputados, con 6 goles, 2 asistencias y 7.492 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo cierra su plantel con Emiliano Amor y ahora sólo piensa en su primer desafío oficial del 2025. El Cacique verá acción este jueves 30 de enero desde las 20:00 horas cuando enfrente a Deportes Limache por Copa Chile.